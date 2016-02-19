Emniyet'ten telefon dolandırıcıları için video klip: Arayan yabancı aslında bir yalancı

Bursa Emniyet Müdürülüğü, telefon üzerinden aralarında profesörlerin de bulunduğu birçok kişinin parasını çalan dolandırıcılara dair farkındalık yaratmak için çektiği video klip çekti. Şarkının "Arayan yabancı, aslında bir yalancı" sözüyle vatandaşın "Telefonda kendisini polis, savcı, sigortacı olarak tanıtıp para isteyenlere aldanmamaları" gerektiği vurgulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı video klip şöyle:

Hürriyet'in haberine göre; Telefon dolandırıcılığı son zamanlarda sıkça duyulan haberlerin arasında yer alıyor. Statü farketmeksizin herkesin kandığı bu telefon dolandırıcılığının önüne geçmek için emniyet müdürlükleri başta olmak üzere ilgili her kurum sms ile bilgilendirmeler de yaptı. Çeşitli yayınlar ve daha bir sürü uyarı niteliği taşıyan bilgilendirmeler...Ama telefon dolandırıcılığı hala devam ediyor üstelik aralarında profesörler, akademisyenler de var. Bursa polisi ise bu duruma oldukça farklı yaklaştı. Toplumda bu dolandırıcılığı önleme adına bilinç uyandırmak için "Kanma Sen Buna" isimli bir şarkıyla klip çekti. Şarkı, vatandaşların bu dolandırıcılığa kanmaması gerektiği arayanların yalancı olduğu vurguluyor.