Emniyet'ten bombalı saldırılara karşı alınacak önlemler

Ankara’da geçen hafta 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının ardından güvenlik önlemlerinin arttırılması için çalışmalara başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, ‘bir terör şüphelisinin profili’ne ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçen cumartesi günü Ankara Valiliği’nde emniyet birimlerinden bir brifing almış ve Ankara için yeni “Başkent Güvenlik Eylem Planı” hazırlanması kararı çıkmıştı.

Habertürk’ten Dilara Aydoğdu’nun haberine göre; Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın, güvenlik konusunda alınmasını istediği önlem ve kritik tespitleri şöyle:

AVM’ler, otobüs durakları ve metro: Canlı bomba ve bombalı eylemlerin, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına, ekonomik stratejik değere sahip alanlara, turizm bölgelerine, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, otobüs, metro durak ve istasyonları ile otogar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere, petrol, doğalgaz ve elektrik gibi genel hayat bakımından önem arz eden enerji, su depoları, trafolar, haberleşme tesisleri gibi hassas noktalara yöneldiği göz önünde bulundurularak, bu gibi yerlerin özel güvenlik tedbirleri gözden geçirilsin; eksiklik görülüyorsa il özel güvenlik komisyonlarına başvurulsun.

C-Ray ve dedektör kullanılsın: Arama işlemleri elektronik sistem, X- Ray cihazı gibi sistem ve dedektörle yapılsın. Bunlar mevcut değilse bu alanda yetişmiş personel istihdam edilsin.

Şüpheli pakete dikkat: Şüpheli veya sahipsiz çanta, paket ve poşetler konusunda özel güvenlik personeli hizmet içi eğitime tabi tutulsun. Bu tür konularla karşılaşılırsa derhal çevre güvenliği alınsın, kolluk birimi ile irtibata geçilsin.

Plakasız araç uyarısı: Davranış ve giyim kuşamlarıyla şüphe arz eden kişilerle plakası olmayan araçlar izlensin ve konu kolluk birimine bildirilsin. Koruma ve güvenliği sağlanan alanda alınan güvenlik tedbirleri, vardiya değişim saatleri veya genel olarak özel güvenlik uygulamasına ilişkin soru soranlar da bu çerçevede değerlendirilsin.

Pardösü ve monta dikkat: Kalabalığın arasına kaynaşmaya çalışan, eliyle dışarıdan ceplerini yoklayıp kontrol eden, kadınsa çantası ve mantosunu sıkı tutan, huzursuz davranan ve yerinde duramayan, gözlerini bir noktaya diken ve donuk bakışları olan stres ve sıkıntı içerisinde sinirli ve heyecanlı tavırlar sergileyenler ‘şüpheli şahıs’ olarak değerlendirilsin. Bunların hareketleri izlensin, gerektiğinde kolluğa bildirilsin. Sıcak havada mont, kaban, pardösü giyilmesi ya da zayıf ama göbekli görünen şahıslara dikkat edilsin. Hazırlanan düzeneklerin sırt çantası gibi yerlerde de taşınabileceği unutulmasın.

Koordineli çalışma: Özel güvenlik görevlileri, operasyon sırasında kolluk birimlerinin talimatlarına uysun.

Kameralarla takip edilsin: Binaların bulunduğu sokakların giriş ve çıkışları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve diğer kameralarla online takip edilsin.

Devriyeler artırılsın: Bu binaların çevresinde sivil ve resmi devriye hizmetleri artırılsın.