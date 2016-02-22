Davutoğlu'nun valilikten aldığı brifingten hangi kararlar çıktı?

28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısından sonra hükümet 81 il için ayrı eylem planı hazırlıkları yaparken, başkent için daha ayrıntılı, özel bir planlama yapılacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ankara Valiliği’nde emniyet birimlerinden aldığı brifingin ardından Ankara için yeni “Başkent Güvenlik Eylem Planı” hazırlanması kararı çıktı.

Buna göre; Başkent’e polis ve yeni teknolojik teçhizat desteği yapılması, giriş çıkışların polis ve Jandarma ile daha sıkı kontrol edilmesi, kritik binalar için olası saldırı hazırlığının yapılması gündemde. Plan kapsamında, ‘Görünür polis’ uygulaması hayata geçirilecek, 2 bin yeni polisin de özel eğitimle göreve başlaması da konuşuluyor. Meclis’in yeni milletvekili binasında da özel önlemler alınacak.

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre; Ankara’da “Kalabalık meydanlar”, “Devlet kurumları”, “Parlamento ve siyasi binalar”, “Büyükelçilikler” olmak üzere 4 ana unsura dair güvenlik tedbirleri ele alındı. Ankara için “görünür polis” uygulamasına geçilmesi ve 2 bin yeni polisin de özel eğitimle göreve başlaması gündemde. Planın 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

Başbakan Davutoğlu’nun önceki gün Ankara Valiliği’nde Ankara bürokrasisi ve bazı bakanların da katılımı ile aldığı brifingin ardından Ankara için yeni “Başkent Güvenlik Eylem Planı” hazırlanması kararı çıktı. Valilikte toplantının yapıldığı odanın Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk’ün kritik toplantılarını yaptığı salon olduğu bildirildi.

4 ana unsur ön planda

Toplantıda Ankara’daki son bombalı saldırıya dair gelişmeler geniş şekilde ele alınırken, Davutoğlu’nun hem emniyet yetkililerine, hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’a ayrıntılı sorular yönelttiği ifade edildi. Hükümet 81 il için ayrı eylem planı hazırlıkları yaparken, başkent için daha ayrıntılı, özel bir planlama yapılacak.

Riskin oldukça yüksek olduğu değerlendirilen toplantıda hedef olabilecek binalar, kurumlar ve bölgeler de tek tek değerlendirildi. Ankara’da “Kalabalık ve miting alanı meydanlar”, “Devlet kurumları”, “Parlamento ve siyasi binalar”, “Büyükelçilikler” olmak üzere 4 ana unsura dair güvenlik tedbirleri ele alındı. Devlet kurumları başlığı altında askeri tesisler ve emniyet binaları da değerlendirildi.

Meclis binası ‘riskli’

Ankara’da birçok bina tek tek ele alınırken TBMM’nin yeni milletvekili binası da “çok riskli” bina olarak değerlendirildi. Dikmen Caddesi üzerinde olan ve milletvekili odalarının caddeye baktığı yeni yapılan akıllı bina için özel bir güvenlik çalışması yapılmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor. TBMM Kampusunun değerlendirildiği toplantıda giriş çıkışlarda daha hassas olunmasına dair çalışma yapılması gerektiği konuşuldu. Kritik binalar ile ilgili “saldırı nereden gelebilir”, “olası saldırıda koordinasyonun sağlanması” ve “Binanın hangi noktalarında güvenlik açığı var” gibi konularda detaylı simülasyon çalışmalarının yapılması talimatı da Başbakan tarafından verildi.

Ankara’da sadece binalar değil, bazı siyasi ve bürokraside üst düzeyde görev yapan isimlere dair de ek güvenlik önlemleri alınması toplantıda değerlendirildi. Ankara polisinin büyük bölümünün zaten kişisel ve binalara dair korumalarla sorumlu olduğu bu nedenle de polis sayısına dair sıkıntı yaşandığı da toplantıda ele alındı. Eylem planında bazı kritik binalara yönelik önlemlerin yanı sıra, kritik isimlerin korunmasına dair de eylem planında detaylı yer verilmesi bekleniyor.

Ankara Emniyeti’nde yaklaşık 18 bin kişilik kadro olduğu bilgisi sunulurken bu kadronun yetersiz kaldığı analizi yapıldı. 18 bin kişilik kadronun en az 2 bin artırılması gündeme gelirken yeni alınacak 2 bin polis de Ankara güvenliğine dair özel bir eğitimden geçirilecek. Ankara’da yeni polis alımlarının da ardından “görünür polis” uygulamasına geçilmesi ve şehrin birçok yerinde vatandaşın da gördüğü şekilde özel ekiplerin de görev yapması planlanıyor. Başkent’e ayrıca “Kamu güvenliği ve terörist faaliyetlerin engellenmesi için teknolojisinin yeterli olduğu araç ve teçhizatların” alınması ve sayısının da artırılması kararı da alındı.

Daha fazla işbirliği

Ankara’nın otoyol, karayolu, hızlı tren yollarının kesiştiği bir alan olması nedeniyle transit geçişlerin de kontrol altına alınmasına ilişkin de bir plan hazırlanacak. Her bir geçiş, insan hareketliliğini kontrol edebilecek, “etkin, proaktif ve alan kontrolüne dayalı” bir yaklaşım ile yeni bir plan da hazırlanacak. Bu konuda jandarma ile emniyet birimleri arasında da daha fazla işbirliği yapılması gerekliliği de toplantıda görüşüldü.

Servis araçları rutin dışına çıkacak

Ankara’da çok sayıda başta güvenlik olmak üzere kamu kurumu servisi de görev yaparken, bu servislerin kaldırılmasının mümkün olmadığı değerlendirildi. Ancak bu servislerin, belli bir rutin ile hareket etmek yerine rutin dışına çıkarılması, bazı servis güzergahlarında kısa süreli de olsa belli saatlerde trafiğin kapatılması gibi önlemlerin de süreç içinde alınması bekleniyor. Son olarak patlamanın yaşandığı Merasim Sokak’ta bu kapsamda bir süre önce tüm park ve duraklama işlemlerinin de yasaklandığı öğrenildi.

Öte yandan toplantıda sadece terör olayları değil, Ankara’daki uyuşturucu ile mücadele konusunda da atılan adımlar Başbakan Davutoğlu tarafından Emniyet yetkililerine soruldu. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nden gelen yetkililer uyuşturucu ile mücadele ve Kaçak sigara başta olmak üzere “sokak suçlarına” dair Başbakan’a bilgi sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de yeni imara açılacak yerlerde güvenlik ile birlikte değerlendirme yapması ve imarın da güvenlik konuları ile birlikte ele alınması konusu da değerlendirildi.