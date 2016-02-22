Ankara saldırganının babası: Fotoğraftaki kişi Salih Neccar değil, oğlum Abdulbaki Sönmez

Ankara bombacısının kimliğiyle ilgili karışıklık devam ediyor. Saldırıyı üstlenen TAK'ın ismini açıkladığı Abdulbaki Sönmez'in babası Musa Sönmez DNA örneği alınan baba "Fotoğraftaki oğlum" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ankara'da 28 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıdan 3 gün sonra olayı üstlenen TAK, saldırıyı üyeleri Abdulbaki Sönmez'in gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Bu açıklama üzerine Sönmez'in Van'daki babası Musa Sönmez soruşturma kapsamında Ankara'ya getirildi. DNA örneği alınan Sönmez'in tanık olarak verdiği ifadesinde 'saldırgan' olarak yayınlanan fotoğraftaki kişinin oğlu olduğunu söylediği öğrenildi.

Saldırıyı üstlenen TAK'ın bombacı olduğunu öne sürdüğü Abdulbaki Sönmez'in babası Musa Sönmez, ifadesi ve DNA örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. Musa Sönmez'in, Salih Neccar adıyla fotoğrafı yayımlanan saldırganın oğlu Abdulbaki olduğunu söylediği öğrenildi.

Bu beyan sonrası, Ağustos 2014'te Türkiye'ye girerken kendisini Salih Neccar olarak tanıtan kişinin Abdulbaki Sönmez olması ihtimali üzerinde duruluyor.

" Bombacının kimliği, DNA

eşleştirmesinden sonra netlik kazanacak"

Bombacının kimliği, DNA eşleştirmesinden sonra netlik kazanacak. Sönmez'in 2005'te oğlu için kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Resmi makamlar saldırganın YPG üyesi Suriyeli Salih Neccar olduğunu açıklamıştı. Ankara saldırısında kullanılan aracı çalan hırsızlık çetesinin, aracın saldırıda kullanılacağını bildiği öne sürüldü. Kanlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 21 kişi, polisteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası 7 kişi serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen 14 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kubbettin O., Metin A., Abdülaziz A. ve hırsızlık çetesi üyesi 3 kişi de bulunuyor.