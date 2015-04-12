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Yaşam

Emniyet'ten '81 ile bombalı saldırı' uyarısı!

Emniyet, Suriye’den çalınan 2 otomobilin sınırdaki illerde keşif yapması üzerine alarma geçti

12 Nisan 2015 15:39

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Suriye bağlantılı bazı kişilerin yeni eylem hazırlığında olduğunu belirtti.

Bilgi notunda biri Hakkâri’den diğeri ise Suriye’den çalınan 2 otomobilin Suriye sınırındaki illerde keşif yaptığı ve bomba yüklenen birden fazla aracın da Suriye tarafında hazır bekletildiği ifade edildi. 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderilen yazıda, bombalı eylemlerin Suriye sınırdaki illerde veya büyükşehirlerde yapılabileceği uyarısı da yer aldı.

Uyarıya konu olan ilk araç şubat ayında, Hakkâri Şemdinli’ye bağlı Derecik’te çalındı. Şahap Kaya’ya ait 25 FR 860 plakalı bu aracın ardından, aynı ay içinde Halepli Muhammet Hicazi’ye ait olan ve bir yıl önce Rakka ile Humus arasında IŞİD militanlarınca gasp edilen 543996 Suriye plakalı aracın Gaziantep’te görüldüğü ve plakanın Şam 438882 olarak değiştirildiği ihbarı yapıldı.

İhbara araçtaki şahıslardan birinin 25-30 yaşlarında, beyaz tenli, şapkalı, uzun siyah paltolu, diğerinin ise 40-45 yaşlarında, esmer tenli, spor giyimli ve sakalsız olduğu notu da eklendi. İhbarın ardından özellikle bölgedeki iller ve büyükşehirler olası bir eylem için uyarıldı. 

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