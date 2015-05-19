Emniyetten 7 Haziran seçimleri öncesi gaz stoğu!

Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesi ve sonrası ülke çapında çıkabilecek olaylara karşı gaz stokladı. Polis için son iki yıl içerisinde 8 milyon TL’lik gaz mühimmatı alımı yapıldı. 7-8 Ekim 2014’deki Kobanê gösterileri sonrası biber gazı alımında ise rekor kırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2013’de 200 bin adet gaz mühimmatı alırken, 2014’de savunma tüfeği mühimmatı olarak 4,5 milyon adet biber gazı, 300 bin adet gaz el bombası ile 2 milyon adet 37-38-40 mm. çapında gaz fişeği alım ihalesi gerçekleştirdi.

Polisin gaz envanteri

Kamil Elibol'un Sözcü gazetesinde yayımlanan haberine göre, emniyetin 2008-2012 yılları arasında teşkilatına satın aldığı gaz mühimmatlarının envanteri şöyle:

2008’de; 60 bin adet OC gaz spreyi, 10 bin kilo gaz solüsyonu, 20 bin adet gaz el bombası, 300 adet gaz tüfeği, 35 bin adet gaz fişeği, 5 bin adet gaz maskesi ile 25 bin adet gaz süzgeci alındı. Bu alımlara 3 milyon 221 bin TL ödendi.

Sis bombası da alındı

2009’da; 60 bin adet OC gaz spreyi, 10 bin kg. OC gaz solüsyonu, 20 bin adet gaz el bombası, 2 bin adet sis el bombası, 200 adet gaz tüfeği, 85 bin adet gaz fişeği, 6 bin adet gaz maskesi ile 40 bin adet gaz süzgeci alımı gerçekleşti. Gaz mühimmatı alımlarına 3 milyon 390 bin TL harcandı.

2010’da; 35 bin adet gaz spreyi, 5 bin kilo gaz solüsyonu, 25 bin adet gaz el bombası, 75 bin adet gaz fişeği, 5 bin adet gaz maskesi ile 40 bin adet gaz süzgeci alımı yapıldı. Emniyet alımlara 3 milyon 61 lira ödedi.

2011’de; 20 bin adet gaz spreyi, 10 bin kilo gaz solüsyonu, 75 bin adet gaz el bombası, 2 bin adet sis el bombası, 150 adet gaz tüfeği, 114 bin adet gaz tüfeği fişeği, 4 bin gaz maskesi ile 15 bin adet gaz süzgeci depolara girdi. Mühimmata 5 milyon 580 bin lira ödeme yapıldı.

Gaz tüfeği alımları

2012’de; 25 bin adet OC gaz spreyi, 10 bin kilo gaz solüsyonu, 50 bin adet az el bombası, 15 bin adet sis el bombası, 300 adet gaz tüfeği, 200 bin adet gaz tüfeği fişeği, 10 bin adet gaz maskesi ile 30 bin adet gaz süzgeci alımı gerçekleştirildi. En çok ödeme o yıl yapıldı. 2012’de gaz mühimmatı alımlarına 8 milyon 925 bin lira ödendi.