Gözaltına direndi, önce gaz sonra kurşun yedi!

Küçükçekmece'de gözaltına alındıktan sonra polisin ateş açması sonucu yaralanan Süleyman Ödemiş hastanede tedavi görüyor. Polis Ödemiş'in elinde silah olduğunu iddia ederken görüntüler bunu doğrulamıyor.

İstanbul Küçükçekmece’de, arkadaşının gözaltına alınması üzerine “Neden alıyorsunuz?” diye itiraz eden 24 yaşındaki Süleyman Ödemiş de kelepçelenerek, götürülmek istendi. Ödemiş’in “Benim suçum ne?” diye direnmesi üzerine sivil polis yakın mesafeden yüzüne biber gazı sıktı. Zorla götürülen Ödemiş, polislerin ellerinden kurtulup kaçınca aynı sivil polis silahını çıkararak, ateş etti. Belinden vurulan Ödemiş, halen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyor. Hakkında “yaralama ve direnme” suçlarından soruşturma başlatılan Ödemiş’in kapısının önünde iki polis bekliyor. Polis yetkilileri, Ödemiş’in polise silah çektiğini iddiaederken; görüntülerde, yalnızca ateş eden polisin elinde silah olduğu görülüyor.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, “kasa hırsızlığı” suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan B.Ç. ve U.G.’yi bulmak için 26 Nisan akşamı İkitelli Ziya Gökalp Mahallesi’ne geldi. İki şüpheliye ulaşamayan polis ekipleri, girdiği Ünlü Market’te, aynı grubun üyesi olduğu iddia edilen Barış Arslan’ı gözaltına aldı. Arslan’ın gözaltına alınması üzerine markette bulunan arkadaşı Süleyman Ödemiş, “Neden götürüyorsunuz?” diye itiraz etti. Bunun üzerine polisler, Ödemiş’i de gözaltına almak istedi. Marketin kamera kayıtlarına göre Ödemiş’i çevreleyen polisler, kendisine ters kelepçe takmak istedi. Ödemiş, hakkında yakalama kararı olmadığını belirterek, buna direniyor. Tartışma büyüyünce sivil giyimli bir polis, hem Ödemiş’in, hem de araya giren arkadaşı Ömer Tali’nin yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkıyor. Etkisiz hale getirilen Ödemiş, ters kelepçe takılarak, dışarıya çıkarılıyor. Marketin dış kamera kaydına göre Ödemiş, kapıda polisin elinden kurtulup kaçıyor. Bu sırada, Ödemiş’e biber gazı sıkan polis, elindeki silahla marketin kapısında görünüyor. Silahıyla Ödemiş’in arkasından koşmaya başlayan polis, kamera açısından çıkıyor. Ömer Tali’nin anlatımına göre bu polis, 15 metre sonra ateş ederek, Ödemiş’i belinden vuruyor.

Hastanede gözaltı

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ödemiş, ameliyat edildi. Bağırsakları ve mesanesi hasar gören Ödemiş, halen tedavi görüyor. Hakkında “Şüphelinin kaçmasına imkan sağlama, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, ateşli silahlar kanununa aykırılık ve yaralama” suçlarından işlem yapıldığı için Ödemiş’e hastanede gözaltı işlemi uygulanıyor. Bu nedenle hastane odası önüne iki polis memuru nöbet tutuyor.

Polis, ‘silah vardı’ diyor, görüntüler yalanlıyor

Ödemiş’le birlikte gözaltına alınan Tali, ifadesinde, “Ödemiş de kelepçe takmak isterlerken korkup kaçtı. Memurlardan biri marketin önünde bir el ateş etti ve Süleyman’ı vurdu. Süleyman’ın elinde ve üzerinde silah ya da kesici alet yoktu. Kimsede silah yoktu. Memurlar gözümüze biber gazı sıktılar” dedi. Gözaltına alınıp tutuklanan Barış Arslan da “Bir polis silahını çıkarıp bir el ateş etti. Süleyman on metre kaçtıktan sonra polis ateş etti” dedi.

Bir emniyet yetkilisi, bu grubun “kasa hırsızlığı” dosyasında şüpheli olduklarını, grubun iki liderinin kaçmasına neden oldukları için gözaltına alındıklarını savunuyor. Ödemiş’in kaçmak istediğini, elinde silah bulunduğunu iddia eden yetkili, “O esnada vurulan kişi silah çekiyor. Bizim arkadaş da bir el ateş ediyor. Vurulan kişi silahı yere atıyor. Silah da yerde bulunuyor” diyor. Marketin kamera görüntülerinde Ödemiş’in elinde silah görünmediğinin hatırlatılması üzerine, “Görüntüde yok, görüntüden çıktıktan sonra silah çekiliyor” dedi. Ödemiş’in hastanede gözaltına olduğunu kaydeden yetkili, polis hakkında da yaralama suçundan işlem yapıldığını belirtiyor.