Kobanê eylemlerinde gaz fişeğiyle başından yaralanan 17 yaşındaki Serhat Savaş yaşamını yitirdi

6-8 Ekim 2014’te düzenlenen Kobanê eylemleri sırasında İstanbul Gaziosmanpaşa'da polisin attığı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Serhat Savaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yedi aydır Taksim İlkyardım Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisi'nde tutulan Savaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Savaş'ın cenazesi, Esenyrut'ta yapılacak törenin ardından Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu (Toraqa) köyünde toprağa verilecek.