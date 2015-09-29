Emniyette 'paralel yapı'ya karşı dakika dakika dizi izleyen senaryo timi

Selam Tevhid soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kabine Üyeleri, MİT Müsteşarı, siyasetçiler, gazeteciler ve akademisyenlerin dinlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde "senaryo timi" oluşturulduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının "paralel yapı" dediği Gülen cemaatinin yargı, emniyet ve bürokrasideki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Fethullah Gülen'in "örgüt lideri" olarak nitelendirildiğini hatırlatan Yeni Şafak gazetesinin haberinde, "Gülen'in talimatlarının alt kadrolara şifrelerle iletildiği STV dizilerini izleyen tim, şifreleri tespit edip rapor hazırlıyor" denildi.

Cihat Arpacık imzalı haberde, timin hazırladığı raporların soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

Yeni Şafak'ın bugünkü (29 Eylül 2015) nüshasında, "Emniyetin senaryo timi" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Paralel yapının tüm yönlerinin detaylıca incelendiği soruşturmada, TEM şube içinde “Senaryo Timi” adı verilen bir ekip kuruldu. “Örgüt lideri” olarak nitelendirilen Fetullah Gülen'in talimatlarının alt kadrolara şifrelerle iletildiği STV dizilerini izleyen tim, şifreleri tespit edip rapor hazırlıyor. Tim'in hazırladığı raporlar da soruşturma dosyasına girdi.

17-25 Aralık darbe girişimlerinden sonra devlet içinde görünür hale gelen paralel yapılanmaya yönelik başlatılan soruşturmalarda sona yaklaşıldı. Kamuoyunda Selam Tevhid Soruşturması olarak bilinen ve aralarında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kabine Üyeleri, MİT Müsteşarı, siyasetçiler, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu yüzlerce kişinin dinlendiği soruşturmayla kurulan kumpası araştıran İstanbul Başsavcılığı, soruşturmayı kısa süre sonra bitirecek.

Rapor hazırlanıyor

Paralel yapının tüm yönlerinin detaylıca incelendiği soruşturmada, TEM şube içinde “Senaryo Timi” adı verilen bir ekip kuruldu. “Örgüt lideri” olarak nitelendirilen Fetullah Gülen'in talimatlarının alt kadrolara şifrelerle iletildiği STV dizilerini izleyen tim, şifreleri tespit edip rapor hazırlıyor. Tim'in hazırladığı raporlar da soruşturma dosyasına girdi.

Talimatları deşifre edildi

Savcılığa gönderilen raporda, “Soruşturmalarda etkin talimat ve güdüleme görevi yapan STV dizilerinin kamuoyunu şekillendirmesi ve algı çalışması yapması” başlığıyla dizilerdeki şifreler anlatıldı. Raporda, “STV'de yayınlanan Şefkat Tepe ve Tek Türkiye dizilerindeki Karanlık Kurul sahnelerinin paralel yapı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda talimat ve yol gösterme aracı olarak kullanıldığı” belirtildi.

Darbenin şifreleri



Emniyet, bu dizilerle Tahşiye, MİT TIR'larına yapılan baskın, 17-25 Aralık Hükümete ve Anayasal Düzene Darbe Girişimi ile Selam-Tevhid Ordusu soruşturması gibi eylemlerin talimatlarının alt kadrolara ulaştırıldığı tespitinde bulundu. Tek Türkiye dizisinin 64, 66., Şefkat Tepe dizisinin ise 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 130, 133, 125, 134, 141, 142 ve 146. bölümlerinde şifreli talimatlar verildiği tespit edildi.

TIR ihanetinin işareti verildi





Şefkat Tepe dizisinin 9 Kasım 2013 günü yayınlanan 125. bölümündeki Karanlık Kurul sahnesinde medya patronunu canlandıran şahsın sözlerinin bir şifre olduğu ve MİT TIR'larının durdurulması talimatının bu şekilde verildiği ifade ediliyor. 17 Aralık darbe soruşturmasının talimatının da bu diziler vasıtasıyla verildiği de rapora yansıdı. Bu talimatın şifreleri ise 2, 9 Kasım, 14 ve 21 Aralık 2013 günü yayınlanan dizilerde verildi.



'Dizilerle algı operasyonu'





Senaryo timinin analizlerini içeren emniyet raporuna göre, diziler ülkenin politik gündemindeki konulara göre şekillendi. Diziler aracılığıyla hükümetin ve önemli üst düzey yöneticilerinin, derin devletvari örgütlerle işbirliği içinde oldukları ve himayesi altında çalıştıkları algısı oluşturuldu. Dizilerde hükümetin yasadışı eylemler yaptığı ve ülkeyi kaosa sürüklediği izlenimi verilmek istendiği belirtilen raporda, şu tespitler yer aldı: “Büyük devlet adamlarının yabancı ajanlar etkisinde bulundukları ve talimatların yurtdışından alındığı imasının yapıldı. Hükümetin bu Kurul tarafından fiilen yönetildiği algısı verildi. Hükümete karşı yapılacak olan karşıt eylemlerde taraftar toplamak, halkın desteğini alabilmek amaçlı sivil toplum kuruluşlarının kullanıldığı algısı verildi."