Bugün yazarı, eski savcı Gültekin Avcı'ya 'Selam Tevhid' gözaltısı

Tutuklu Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı ve Bugün Gazetesi Yazarı Gültekin Avcı, İzmir'de cuma namazına giderken gözaltına alındı. Gültekin Avcı'nın, İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen Selam Tevhid soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.THY ait bir uçakla saat 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Avcı'nın, uçağın yanına getirilen sivil bir araca bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Avcı 1993-1997 yılları arasında hâkimlik, 1998-2005 arasında cumhuriyet savcısı olarak görev yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, daha önce yürütülen ve takipsizlik kararı verilen “Selam Tevhid Kudüs Ordusu Terör Örgütü” soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, bir çok üst düzey devlet görevlisinin “sahte isimlerle” yasadışı dinlendiği tespit edildi.

ilk operasyon 22 Temmuz 2014′te gerçekleşti. Soruşturma kapsamında, “yasa dışı dinleme”, “casusluk”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi”, “resmi belgede sahtecilik”, “terör örgütü kurmak,yönetmek, üyesi olmak”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla aralarında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ün de bulunduğu 11 emniyet görevlisi gözaltına alınıp tutuklandı.

İkinci operasyon, Şubat 2015′te düzenlendi. Savcılık avcılık ele geçirilen yeni deliller doğrultusunda, “terör örgütü kurmak ve yönetmek”, “kurulan örgüte üye olmak”, “terör örgütünün faaliyeti kapsamında siyasal veya askeri casusluk”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarından 29 polis hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 21 kişiden 17′si tutuklandı. Bu operasyonun ardından ABD’de yaşamını sürdüren Fetullah Gülen ve Emre Uslu hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıltıldı.

'Casusluk suçlaması'

Soruşturma kapsamında, 2014′ün Ocak ayında, Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’larının durdurulmasının “Selam Tevhid” dosyası kapsamında yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, nisan ve mayıs aylarında yapılan operasyonlarda aralarında yarbay ve binbaşıların da bulunduğu 26 kişi “terör örgütü kurmak ve yönetmek”, “kurulan örgüte üye olmak”, “terör örgütünün faaliyeti kapsamında siyasal veya askeri casusluk”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandı.

Halen 54 şüpheli tutuklu bulunduğu dosya kapsamında dün yeni bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın avukatı ve Bugün Yazarı. eski savcı Gültekin Avcı’nın da aralarında bulunduğu, 7′si polis 8 şüpheliye gözaltına aldı. Eş zamanlı operasyonlar İzmir ve İstanbul’da gerçekleşti. TEM ekipleri, eski savcıyı yürürken gözaltına aldı. Şüphelilerin önce sağlık kontrolünden geçirileceği ardından sorguya alınacağı belirtildi.

Cem Küçük, 'Gültekin Avcı,

bu yazdığımı iyi oku' demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının "paralel yapı" dediği ve iddianamelerde "Fethullahçı Terör Örgütü" adıyla yer alan Gülen cemaatine yönelik İzmir'de büyük bir operasyon yapılacağını yazan Star yazarı Cem Küçük, Gültekin Avcı'nın Faruk Mercan'la birlikte orduda Gülen cemaati mensubuna ait olduğu öne sürülen kişileri organize ettiğini öne sürerek "Gültekin Avcı ve Faruk Mercan bu yazdıklarımı iyi okuyun. Türk devletine ihanet etmenin bedeli neymiş anlayacaksınız" demişti.

Gültekin Avcı kimdir?



17 Ağustos 1969' da Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde doğdu. 1986'da İzmir Karataş Lisesini bitiren Avcı, 1990 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1991'de imtihanı kazanarak İzmir Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayı olarak göreve başladı. 1993-1997 yılları arasında Hadim-Konya Hakimliği, 1997-1998 yıllarında Kürtün-Gumüşhane Cumhuriyet Savcılığı yaptı.

1998-2001 yılları arasında Karapınar-Konya Cumhuriyet Savcılığı, 2001-2003 yıllan arasında Siirt E Tipi Terör Cezaevi ve Basın Savcılığı, 2003-2005 yılları arasında Ortaca-Muğla Cumhuriyet Savcılığı yapmış, Bayındır/İZMİR Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken yazdığı kitaplar ve yaptığı açıklamalar nedeniyle beklenmeyen bir kararla Kars iline tayin edildi. Kars’ta Ağır Ceza Üyesi olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan savcı Avcı, İstihbarat Teknikleri -Aktörleri-Örgütleri ve Açmazları kitabının yazarı olup, halen Devlet, İstihbarat, Askeri Bürokrasi, Strateji, Tarih ve Terörizm alanlarında araştırmalar yapmaktadır.

Kitapları; İstihbarat Oyunları, Doğu´nun İstilası, Karanlık İlişkiler

