Emniyet’te internet sınırlaması

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin, sistem bilgisayarlarının güvenliğini tehlikeye düşürecek internet sitelerine erişiminde sınırlama getirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tokgöz imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına gönderilen yazıda, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un "toplu kullanım sağlayıcılarının" konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.



Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ve kurumsal internet erişim güvenliğinin sağlanması için 2008 yılında satın alınan yeni yazılım ve donanım bileşenlerinin kurulum ve entegrasyon işlemlerinin tamamlandığı belirtilen yazıya göre, sistem bilgisayarlarının güvenliğini tehlikeye düşürmesi muhtemel siteler kapsamında web tabanlı elektronik posta hizmeti veren sitelere erişim de yarından itibaren engellenecek.



Elektronik posta hizmetine ihtiyaç duyan personele ise talep etmesi durumunda "egm.gov.tr" uzantılı kurumsal e-posta tanımlaması Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesince yapılacak.



Personelin mesai saatinde yapması gereken iş ve işlemler dışında zaman geçirmesi, üretkenlik kaybına neden olan internet siteleri ile sistem bilgisayarlarının güvenliğini tehlikeye düşürecek virüs, trojan gibi zararlı kod ve programları içeren internet siteleri ve bant genişliğini yoğun kullanıp kurumsal hizmetleri aksatabilecek internet sitelerine erişim de yarında itibaren engellenecek.



5651 sayılı kanun kapsamında "cinsel içerikli, çıplak ya da yarı çıplak insan biçimlerini tasvir eden, kötü amaçlı kullanılan ilaçların tanıtımını yapan, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından düzenlenmemiş kimyasalların satışı ya da kullanımı hakkında bilgiler veren, kumar oynatan ve alkol ile tütün ürünlerinin satışını yapan internet siteleri" yasaklanacak.



"Sistem bilgisayarlarının güvenliğini tehlikeye düşüreceği" gerekçesiyle bilgisayar korsanlığı yapmaya elverişli programların yer aldığı siteler ile "Bot" ağların içinde kumanda ve kontrol merkezi barındıran, tuş kaydedici, anında mesajlaşmaya imkan veren programlar ve casus yazılımların bulunduğu internet siteleri de artık kullanılmayacak.



Elektronik oyunlar, arkadaş bulma ve buluşma, sohbet, ücretsiz yazılım indirme ücretli gezinti ve özel proxy hizmeti veren siteler ise "personelin iş gücü kaybını engellemek amacıyla" engellenecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında başlayacak düzenlemenin daha sonra illeri de kapsaması öngörülüyor.

