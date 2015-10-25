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Emniyetin canlı bomba listesinde açıkladığı şüpheli, eczaneden ilaç almış!

Emniyet, eylem hazırlığı içinde olan 4 IŞİD'linin kimliklerini kamuoyu ile paylaşmıştı

25 Ekim 2015 11:04

Canlı bomba eylemi yapacakları şüphesiyle dün emniyet tarafından gerçek isimleri ve sahte kimlikleriyle kamuoyuyla paylaşılan 4 isimden birisi olan Hamza Tonbak kimliği ile dün (24 Ekim 2015) bir eczaneden işlem yapıldığı ortaya çıktı. BirGün’den Can Uğur'un haberine göre, canlı bomba şüphelisi Savaş Yıldız’ın kullandığı Hamza Tonbak isimli sahte kimlikle bir eczaneden Amoklavin, Zero-P ve Gripamol isimli ilaçlar alındı.

 

Sürekli alıyormuş

 

Canlı bomba saldırında bulunmasından şüphelenilen IŞİD’cilere yönelik güvenlik zafiyeti uzunca bir süredir tartışılırken Hamza Tonbak adına uzunca bir süredir Sosyal Güvenlik Kurumu kaydıyla ilaç alındığı tespit edildi.

 

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