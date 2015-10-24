Eylem hazırlığı içinde olan 4 IŞİD'li ülke genelinde aranıyor

Emniyet ve istihbarat birimleri, IŞİD üyesi 1'i yabancı 4 kişinin sansasyonel bir eylem için kısa süre önce Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti. Türkiye'deki tüm il ve ilçe emniyet müdürlükleri alarma geçerken, sahte kimlik kullanan IŞİD üyelerinin fotoğrafları, kimlik ve sahte kimlik bilgileri basınla paylaşıldı. Yetkililer, şüphelileri gören vatandaşların polise ihbarda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre, Türkiye'deki tüm il ve ilçe emniyet müdürlükleri, Suriye'den giriş yaptıkları belirlenen 1'i yabancı 4 İŞİD elemanın yakalanması için alarma geçt. iTürkiye'de uçak veya gemi kaçırmak ya da bir miting alanında eylem gerçekleştirmek üzere talimat aldıkları kaydedilen teröristlerden 3'ünün Adıyaman'daki "Dokumacılar" olarak bilinen ve hakkında soruşturma açılan gruba bağlı oldukları belirtildi.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan şahısların fotoğrafları, kimlik ve sahte kimlik bilgileri basınla paylaşıldı:

1993 Adıyaman doğumlu Ömer Deniz D.'nin Emre Kaya adına, 1983 Adana Yüreğir doğumlu Savaş Y.'nin Hamza Tonbak adına, 1995 Adıyaman doğumlu Muhammet Zana A.'nın Murat Özalp adına ve 1995 Kazakistan doğumlu Walentina S.'nin, Yıldız Bozkurt adına sahte kimlik taşıdıkları belirtildi.

Yetkililer, şüphelileri gören vatandaşların polise ihbarda bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.