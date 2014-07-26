Emniyete yönelik 'paralel yapı' operasyonunda 12 tutuklama

22 Temmuz’da emniyete yönelik yapılan ‘paralel yapı’ operasyonunda adliyeye sevk edilen 17 kişiden son olarak aralarında eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ve sağlık kontrolüne getirildiği sırada kelepçeli ellerini havaya kaldırdığı görüntüsüyle sembol haline gelen eski Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati Başdağ'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı, 5 polis serbest bırakıldı. Böylece tutuklu polis sayısı 20'ye yükseldi. Savcının tutuklama talep ettiği 49 polis ise hâlâ mahkemede.

‘Casusluk’ ve ‘yasa dışı dinleme’ ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 92 şüpheliden 66'sı tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildi. Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın tutuklanma gerekçeleri arasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" de var.

Mahkeme, 66 polisten 17'si hakkında kararını verdi; 12 polis tutuklandı, 5 polis serbest bırakıldı. Böylece dün tutuklanan 8 polisle birlikte şu ana kadar tutuklanan polis sayısı 20'ye yükselmiş oldu.

Şimdi kalan 49 polis hakkındaki kararın açıklanması bekleniyor.

Yılmazer ve Atayün de var

Tutuklanan Emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer yasadışı dinleme ayağında gözaltına alınmıştı. Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

İşte 22 Temmuz soruşturmasında tutuklanan isimler şöyle:

Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Hikmet Kopan, Abdülhakim Sönmez, Harun Aydın, Muhammet Ali Iklı, Tolga Güzeltaş, İkbal Kayaduman, Metin Canbay, Ali İhsan Tezcan, Erol Demirhan, Hayati Başdağ.

Hayati Başdağ kimdir?

Gözaltı sırasında takılan kelepçeli kollarını havaya kaldırarak, “Şükür ki haram lokma yemedim” ifadesini kullanmasıyla operasyonun simge ismi haline geldi. Fotoğrafı ve sözü kısa sürede yayılan, sosyal medyada profil resmi olarak kullanılan ve tişört, kupa bardak gibi ürünler üzerine basılan Başdağ, yıllarca Terörle Mücadele Şubesi'nde sol örgütlerin olduğu masaya bakıyordu. İstanbul Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü de yapan Başdağ, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda koordinatör emniyet müdürü olarak da görev almıştı.

Erol Demirhan kimdir?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, aynı operasyonda gözaltına alınan Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ile birlikte göreve getirildikleri Temmuz 2009'dan bu yana en etkili operasyonları bizzat yönetti. Ergenekon, Balyoz, KCK ve Devrimci Karargah imza attıkları en etkili operasyonlar oldu. Orgeneral rütbesindeki emekli paşalar Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Ergin Saygun, Devrimci Karargah soruşturmasında eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı gibi isimlerin yanı sıra KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan yüzlerce kişi Yurt Atayün ve Erol Demirhan döneminde emniyette ifade verdiler. Erol Demirhan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından yaşanan ‘MİT Krizi’nin ardından görevden alınmıştı.

Ali Fuat Yılmazer Kimdir?

Ali Fuat Yılmazer Hrant Dink cinayeti öncesindeki süreçte Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi Müdürü olarak görev yaptı. Ergenekon, Balyoz gibi davaların mimarı olan Ali Fuat Yılmazer'in Oda Tv soruşturmasının ardından görev yeri değiştirilmiş ve pasif göreve atanmıştı. Ali Fuat Yılmazer geçen aylarda emekliye ayrıldı. Hanefi Avcı, ‘Haliçte Yaşayan Simonlar’ adlı kitabında Ali Fuat Yılmazer hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: “Hrant Dink cinayetinden sonra Ahmet İlhan Güler görevden alındı. Yerine ise normalde hiçbir zaman bu göreve gelemeyecek, gerekli niteliklere sahip olmayan (sol örgütler konusunda bilgi ve deneyim ile evveliyatında pratik sokak tecrübesi yeterli olmayan), hatta sosyal ve psikolojik açıdan sorunlu olduğunu değerlendirdiğim Ali Fuat Yılmazer bu göreve atandı. İstanbul Emniyet Müdürü (Celalettin Cerrah) sahip olduğu güce rağmen Ahmet’in gidişini engelleyemediği gibi Ali Fuat Yılmazer’e alenen muhalefet etmesine rağmen onun göreve getirilişini de engelleyemedi. Belki 50 tane müdürü İstanbul’a tayin ettirmemeye muktedir bir güce sahipti, herkese karşı dikleşebilirdi ama Ali Fuat ve benzerlerine karşı koyamadı. Belli amaçları olanlar, istedikleri gibi faaliyette bulunmak isteyenler bu konuda kendilerine mani olacak bir engeli daha önlerinden kaldırmış oldular.

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