Başbakan'ın 'İçerde zaman bol, orada oku' dediği İsmail Arslan serbest kaldı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “İçerde zaman bol. Al Kuran-ı Kerim-i yanına orada 5 cüzünü de tamamla” dediği, emniyete yönelik “paralel yapı” operasyonunda gözaltına alınan İsmail Arslan serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 17 kişi arasında bulunan İsmail Arslan serbest bırakıldı.

İsmail Arslan, Muhammet Fatih Sercan, Serdar Güldalı, Ahmet Öztürk ve Murat Hamarat serbest bırakıldı.

Öte yandan, polislerin avukatları, dışarı çıkarak yakınlarına tutuklananların ve serbest kalanların isimlerini açıkladı. Polislerin yakınları da kararı alkışlar ve sloganlarla karşıladı. Tutuklanan bazı polislerin yakınları ise sarılarak bir birlerini teselli etti.

'Al Kuran-ı yanına içeride tamamla'

Emniyete yönelik “paralel yapı” operasyonunda gözaltına alınan İsmail Arslan, “Vefat eden anneme okuduğum hatim yarım kaldı. Şehit kızların anneleri kalan son 5 cüzü okusun” sözlerine karşılık Başbakan Tayyip Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren açılışının Pendik’te düzenlenen töreninde “İçerde zaman bol. Al Kuran-ı Kerim-i yanına orada 5 cüzünü de tamamla” diye karşılık vermişti.

Erdoğan, gözaltına alınan ve Emniyet Amiri İsmail Arslan’ın “Vefat eden anneme okuduğum hatim yarım kaldı. Şehit kızların anneleri kalan son 5 cüzü okusun. Kızlarına ve rahmetli anneme armağan etsinler” sözleri üzerine şunları söylemişti:

“Kardeşinizi Çankaya’ya gönderirseniz biliniz ki paralel yapıyla mücadelemiz durmayacaktır. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizi tehdit ettiler. Yandaş medyalarında acındırma, dramatik pozlar veriyorlar. Oralarda bu tür şeyler yapıyorlar. Sonra anneciğine haber gönderiyor. Bir tanesi diyor ki ‘5 cüzüm kalmıştı hatmi şerifinde. Beni sevenler onu da siz tamamlayın’ diyor. Ben sana söyleyeyim. İçerde zaman bol. Al Kuran-ı Kerim-i yanına orada 5 cüzünü de tamamla. Milleti ne zannediyorsun ya. Senaryocu bunlar hep. Senarist.”