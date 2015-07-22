Emniyet rica etti, Trabzonsporlu Koray Çapoğlu sabah 7.20'de defnedildi!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 32 yaşındaki Koray Çapoğlu'nun emniyetin ricası ve ailesinin tören istememesi nedeniyle apar topar toprağe verildiği ortaya çıktı. Çapoğlu'nun Trabzon'un Of ilçesi Yanıktaş köyünde sabah 7.20'de toprağa verildi. Cenazeyi Trabzon'da karşılayan HDP'li milletvekillerinin cenazeye katılmasına 'emniyetin ricası ve ailenin istememesi' üzerine izin verilmedi.

Suruç’ta can veren Koray Çapoğlu’nun cenazesi dün gece saat 01.10 sıralarında uçakla Trabzon’a getirildi. Cenazeyi havaalanında ailenin yanı sıra, HDP Diyarbakır Milletvekilli Ziya Pir ile İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün ve bazı partililer karşıladı. Çapoğlu’ nun cenazesi dün gece sivil plakalı bir araçla Of İlçesine getirildi. Daha önce öğle namazı sonrasında toprağa verileceği duyurulan cenaze, "marjinal grupların katılımı olabileceği ve olay yaşanabileceği" endişesi yaşadığı belirtilen ailenin istediğiyle saat 07.30 sıralarında Yanıktaş köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye aile fertleri dışında katılan olmadı. Jandarma ekiplerinin Balaban mevkii ve Yanıktaş köyü civarında, çok sayıda polisin de ilçede görev aldıkları gözlendi, yabancı araçların köye gidişine izin verilmedi.

'Emniyet rica etti, aile karar aldı'

Çapoğlu ailesi adına konuşan Fazlı Çapoğlu, "Elim bir kaza sonucu yakınımızı kaybettik. Havalimanından gece 01.00 sıralarında cenazemizi aldık. Köyümüze getirdik. Bu arada dedikodular çok oldu. İki HDP milletvekili ve marjinal gruplar ve yanlarında 10-15 kişi illa köye geleceğiz dediler, biz bunu kabul etmedik. Çünkü cenazeyi istismar etmelerine müsaade etmedik. Şu anda gelirseler bile müsaade etmeyeceğiz onlara. Köy halkı kararlıdır, asla müsaade etmeyeceğiz onlara. Ne gerekirse yapacağız." dedi. Yeğeninin kandırıldığını savunan Fazlı Çapoğlu, şunları kaydetti:

"Benim yeğenim saf, temiz bir çocuktur. Onu kandırdılar. Hep ileri sürdüler. 'Antalya'ya gideceğiz' diye oraya götürdüler. Ailesini de 'Antalya'ya düğüne gideceğiz' diye aramış. Ablasına, 'Antalya'ya düğüne gideceğim, babama söylemeyin' dedi. Düğüne gitti, telefonunu kapattı. Bir daha da ona ulaşamadılar. En son bu olay olduğu zaman onun orada olduğunu öğrendik."

"Bu çocuk gerçekten saf bir çocuktur. Kullandılar onu." diyen Çapoğlu, "Hayatında hiç görmeyen kişiler buraya cenazesine gelecek. Ne için gelecek, kimsin sen? Bir sefer bu vatandaşın kim olduğunu, ne olduğunu biliyor musun, bilmiyorsun? Ne için gelecek, burada provokatörlük yapacak, reklamlarını yapacaklar. Biz ona fırsat vermeyeceğiz. Cenazemizi asla istismar ettirmeyeceğiz" diye konuştu.

Gerginlik olmaması için sabah 07.30'da cenazeyi toprağa verdiklerini belirten Fazlı Çapoğlu, "Emniyet kuvvetlerimizin de bir ricası oldu. Bizim de ailecek aldığımız bir karar oldu. Köy adına, sadece bizim köylülerimizin katılımıyla cenazemizi defnettik. Aile beraberdi. Babası çay toplamaya yeni gelmişti. Aile ve köy şok olmuş durumda" ifadelerini kullandı.