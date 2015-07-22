Suruç görüntülerine getirilen yayın yasağı da kaldırıldı

Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Suruç Sulh Ceza Hâkimliğinin, terör saldırısı görüntülerinin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına ilişkin yasağı da kaldırdı. Gün içerisinde Twitter'a da yayın yasağı getirilmiş, ancak mahkeme yasak kararını ilerleyen saatlerde kaldırmıştı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine Suruç Sulh Ceza Hakimliği, terör saldırısı görüntülerinin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına yasak getirmiş, patlama anı görüntülerinin internet siteleri ve sosyal medya platformlarından da kaldırılmasına karar verilmişti.

Suruç Sulh Ceza Hakimliği, görüntüleri kaldırmayan site ve platformlara erişimin engellenmesini kararlaştırmıştı.

Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği ise Suruç Sulh Ceza Hakimliğinin, patlamanın olduğu ana ilişkin görüntülerin yazılı, görsel ve sesli yayın organlarında yayınlanmasına ilişkin yasağını kaldırdı.

Hakimlik ayrıca, Suruç Sulh Ceza Hakimliğinin "sosyal medya platformları aracığıyla yapılan yayınların içeriğinin kaldırılmasına, içeriği barındıran internet siteleri ve sosyal platform hesaplarına erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmadığı durumlarda ise içeriği barındıran internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesine ve benzer içeriklerin tespit edilmesi halinde verilen kararın tespit edilen içeriklere de uygulanmasına" ilişkin tedbirin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Gerekçede, olayın üzerinden 3 günlük sürenin geçmesi dikkate alındığında söz konusu tedbirin, talepte belirtilen gerçekleşmesi muhtemel sorunları ortadan kaldırdığı dikkate alındığında sosyal paylaşım sitelerindeki yasaklamanın an itibarıyla bir fonksiyonunun kalmayacağının anlaşıldığı belirtildi.