Emniyet raporu: PKK insansız hava araçları ile eylem hazırlığında

İstihbarat birimleri, PKK’nın bomba yüklediği Drone’larla eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Bu amaçla çok sayıda drone’un bomba yüklenmek için örgüt kamplarına gönderildiği belirlendi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre; elde edilen istihbarat, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nca il emniyet müdürlüklerine gönderilen özel yazıyla ortaya çıktı. TEM Dairesi’nce 21 Ocak’ta gönderilen özel yazıda, PKK’nın yurt genelinde eylemlerini artırmak amacıyla yeni bir eylem yöntemini gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı. Yazıda, PKK’nın, 200-300 metreden kontrol edilebilen, kameralı ve 500-1000 kilograma kadar yük taşıyabilen Drone’lardan elde ettiği bilgisine yer verildi. Aynı zamanda helikopter gibi hareket edebilen çok sayıda drone’un örgüt kamplarına gönderildiği belirtilen yazıda, bu drone’lara patlayıcı madde monte edilerek yurt genelinde güvenlik güçleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı eylem düzenleyeceği bilgisinin elde edildiği kaydedildi.

'Yeraltı sistemi'

Bu arada, yine istihbarat birimlerinin yaptığı başka bir tespit güvenlik birimlerine ulaştırıldı. Bu bilgiye göre, PKK’nın Orta Saha Halkla İlişkiler ÖSB sorumlusu ile Amed Eyaleti Gençlik Birimi Sorumlusu ve Kuzey Alan Karargahı muhaberecisi arasında geçen bir telsiz görüşmesi tespit edildi. Ocak ayında yapılan bu tespitte güvenlik güçlerinin operasyonlar sırasında kullandıkları teknik imkânlara karşı “yer altı sistemi” olarak tanımlanan faaliyetin devreye sokulması talimatı verildi.

Bu kapsamda, özellikle operasyonel birimlerde görev yapanların alıkonulması, bazı bölgelerde operasyonlar sırasında “çeklime süsü” verilerek ev ve bahçe gibi yerlerin bomba düzenekleriyle tuzaklanması talimatlarının verildiği anlaşıldı.

Ayrıca, güvenlik kuvvetlerinin kullandığı ağır silahlara ve zırhlı araçlara karşı gizlenmiş bombalı ya da mayınlı tuzakların kullanılması ile şehir merkezlerine yönelik şiddet eylemlerinin artırılması ve tırmandırılması çalışmalarının hızlandırılması yönünde talimatlar verildiği belirtildi. Bu tespitin ardından ülke genelindeki güvenlik kuvvetleri eylemlere karşı uyarıldı.