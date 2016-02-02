PKK saldırılarının yoğunlaştığı yerlere özel harekât karakolları kurulacak

Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK saldırılarının yoğun olduğu yerlerde yeni güvenlik yapılanmasına gidileceği belirtildi. Buna göre, yeni kurulacak karakollarda tamamen Polis Özel Harekât (PÖH) personeli görev yapacak. İddiaya göre karakolların yerleri belirlendi ve bu amaçla bazı kamu kurumlarına tebligatlar da gitmeye başladı. Meskun mahal çatışmalarında görülen teçhizat eksikliği kapsamında kurşun geçirmez kalkan ve keskin nişancı tespitinde kullanılan bazı cihazların alımı da gündemde. Planı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun cuma günü yapacağı Mardin ziyaretinde açıklaması bekleniyor. Davutoğlu’nun açıklayacağı 300 başlığın çoğunun ise sosyal ve kültürel alanda olması bekleniyor.

Artan PKK saldırıları karşısında önlemleri görüşen hükümete, güvenlik önerilerini, Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı çalışarak hazırlıyor. Cumhuriyet'ten Sertaç Er'in haberine göre, son şekli verilen önlemler yüzlerce başlıktan oluşuyor.

Güvenlik ağırlıklı

Ancak güvenlik kurumlarından edinilen bilgilere göre alınacak önlemler ilk aşamada büyük oranda güvenlik boyutuyla öne çıkacak. Ancak aşamalı olarak sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunun daha da artması gündeme gelecek. Güvenlik dışında yapılacak çalışmalar kapsamında psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların görevlendirilmesiyle başlatılmasının planlandığı, hükümetin teröre karşı din adamlarından da faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Ankara’daki güvenlik bürokrasisinin terorizmle mücadele konusunda en büyük sorun olarak da “örgüte doğal taban ve altyapı sağlayan yapı olarak görülen belediyeleri” gördükleri, bu konuyu da siyasi otoritenin dikkatine getirdikleri öğrenildi.

Başta Cizre ve Surü

Alınacak güvenlik önlemleri kapsamında operasyonların sürdüğü ilçelerdeki ön çalışmalar da tamamlandı. Bu kapsamda, yoğun olarak Cizre, Sur ve daha sonra operasyon yapılması planlanan birkaç ilçede yeni güvenlik noktaları oluşturulacak. Bu güvenlik birimleri, PKK militanlarının bölgeye sızmasını, özellikle ergenlik çağındaki nüfus üzerinde örgütlenmesini engellemeye çalışacak. Bu amaçla ilk aşamada güvenlik noktası/ karakol olarak kullanılması planlanan bazı kamu binalarının derhal boşaltılması için tebligatlar da yapıldı. Cumhuriyet’e ulaşan belgelere göre, bu kapsamda Sur’da bir sağlık merkezinin geçici olarak güvenlik birimlerine devri kısa sürede gerçekleştirilecek.