T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silah namlusu özel harekatçıyı ölümden kurtardı

Ameliyat edilen polis memurunun koluna platin takıldığı ve mesleğine geri dönemeyeceği öğrenildi

31 Ocak 2016 17:21

Cizre'de PKK'lıların açtığı ateş, gece görüş kamerasıyla gözetleme yapan özel harekât polisi Ali Ercan'ın kolunu parçaladı. Kolu delip göğsüne gelen mermi, yelekteki tabancaya isabet edince Ercan ölümden döndü. 

Sabah'tan Erdoğan Yapık'ın haberine göre, 16 Ocak günü PKK’lıların boşalttığı eve konuşlanan özel herakat timininin gece gözetleme görevi de Ercan'a verildi. Ercan, duvarda açtıkları delikten gece görüş kamerasıyla bölgeyi izlediği sırada sol kolundan yaralandığını fark etti. PKK'lı keskin nişancının silahından çıkan Zagros zırh delici mermi, duvardan geçerek Ercan'ın kolunu parçaladı.

 

Görevine dönemeyecek

 

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Ercan'ın silahını alan meslektaşları inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı. Yaralı polisin kolunu parçalayan zırh delici mermi daha sonra göğüs hizasında bulunan tabancasına isabet etti. Tabanca incelemeye alınırken, Ercan ilk tedavisinin ardından Ankara GATA Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen polis memurunun koluna platin takıldığı ve artık mesleğine dönemeyeceği öğrenildi. 

Eski arkadaşları unutmadı 

 

Saldırıdan yaralı kurtulan polisin İstanbul Üsküdar'daki Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde yaklaşık 3 yıl birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya'nın organizesiyle Ankara'ya giderek Ercan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da polis memuruna telefonla ulaşarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi. Ercan'ın tedavisi, Ankara GATA'da sürüyor. 

ETİKETLER

cizresilahpolismermikeskin nişancıözel herakatpkkzagros

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24