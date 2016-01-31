Silah namlusu özel harekatçıyı ölümden kurtardı

Cizre'de PKK'lıların açtığı ateş, gece görüş kamerasıyla gözetleme yapan özel harekât polisi Ali Ercan'ın kolunu parçaladı. Kolu delip göğsüne gelen mermi, yelekteki tabancaya isabet edince Ercan ölümden döndü.

Sabah'tan Erdoğan Yapık'ın haberine göre, 16 Ocak günü PKK’lıların boşalttığı eve konuşlanan özel herakat timininin gece gözetleme görevi de Ercan'a verildi. Ercan, duvarda açtıkları delikten gece görüş kamerasıyla bölgeyi izlediği sırada sol kolundan yaralandığını fark etti. PKK'lı keskin nişancının silahından çıkan Zagros zırh delici mermi, duvardan geçerek Ercan'ın kolunu parçaladı.

Görevine dönemeyecek

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Ercan'ın silahını alan meslektaşları inanılmaz bir görüntüyle karşılaştı. Yaralı polisin kolunu parçalayan zırh delici mermi daha sonra göğüs hizasında bulunan tabancasına isabet etti. Tabanca incelemeye alınırken, Ercan ilk tedavisinin ardından Ankara GATA Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen polis memurunun koluna platin takıldığı ve artık mesleğine dönemeyeceği öğrenildi.

Eski arkadaşları unutmadı

Saldırıdan yaralı kurtulan polisin İstanbul Üsküdar'daki Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde yaklaşık 3 yıl birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya'nın organizesiyle Ankara'ya giderek Ercan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da polis memuruna telefonla ulaşarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi. Ercan'ın tedavisi, Ankara GATA'da sürüyor.