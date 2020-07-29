Emniyet, Nadira Kadirova için verilen soru önergesine yanlış cevap vermiş

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Nadira Kadirova’nın soruşturmasının akıbetini İçişleri Bakanlığı’na sordu. Emniyet Müdürlüğü’nce verilen yanıtta ise soruşturmaya geçen mart ayında takipsizlik kararı verilmesine karşın “soruşturmanın devam ettiği” belirtildi. Bakan Süleyman Soylu, gönderdiği ek yanıtta Emniyet'in yanlış bilgi verildiğini kabul ederek sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Öte yandan Soylu’nun yanıtının devamında Tanrıkulu’nun bir yasama dönemi içinde 770 soru önergesi verdiğini belirtmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 Mart 2020 tarihinde verdiği takipsizlik kararının aksine 15 Haziran 2020 tarihinde verdiği yanıtta soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı. Bakan Soylu bunun üzerine ek bir yanıt daha göndererek bir önceki yanıtta yanlış bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Soylu ayrıca bu hataya neden olan ilgililer hakkında gerekli tahkikat tarafından başlatılmış olup, sorumlular hakkında gereğinin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

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Soylu'dan "Sadece bir milletvekili Bakanlığıma 770 adet soru önergesi verdi" sözleri

Soylu imzasıyla verilen yanıtın devamında ise TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri olan yazılı soru önergesinin “anayasal bir hak” olarak düzenlendiği belirtilerek “Ancak sadece bir milletvekilinin yasama döneminin başlangıcından bugüne kadar Bakanlığıma 770 adet soru önergesi verdiği, toplamda ise 3 bin 80 adet soru önergesinin tarafıma tevcih edildiği ve 1746’sına cevap verildiği, soru önergelerinin cevaplanması için gerekli çalışmaların azami gayretle yürütülmekte olduğu hususlarını bilgilerinize arz ederim” denildi.

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