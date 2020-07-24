Yüzlerce Twitter kullanıcısı, AKP'li Şirin Ünal'ın Ayasofya paylaşımının altında "Nadira'ya ne oldu?" diye sordu

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan cuma namazı için gittiği AYasofya'nın içinden fotoğraf paylaştı. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı AKP'li Ünal'ın paylaşımının altında evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nadir Kadirova'yı sordu.

AKP'li Ünal, paylaşımında, "Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS’imiz olmak üzere Allah razı olsun" ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları Ünal'ın paylaşımının altında Kadirova'nın şüpheli ölümünü hatırlattı. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı #NadirayaNeOldu hastagini paylaştı.

Ne olmuştu?

AKP’li Şirin Ünal’ın evinde çalışan Özbek Nadira Kadirova 23 Eylül 2019 tarihinde şüpheli şekilde ölmüştü. Kadirova’nın Ünal’ın silahıyla intihar ettiği açıklanmıştı. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığı 2 Mart 2020 tarihinde takipsizlik kararı vermiş, Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’nın yaptığı itiraz ise 7 Mayıs günü reddedilmişti.

Doğan “Olay yeri soruşturmasının yapılmamasının bir yaşam hakkı ihlali olduğunu” belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kadirova’nın ölümüne “intihar” diyerek, bu durumu şöyle açıklamıştı: “Kadirova'nın, Şirin Ünal'a ait silahı ve bir adet mermiyi dolap içerisinden alarak sakladığı, olay günü odasının kapısını kilitleyerek söz konusu silahı kalp üzerine dayayıp bir el atış yapmak suretiyle intihar ettiği… Kadirova'yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır" tespitlerine yer verilmişti.”

Ankara Emiyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği ve “takipsizlik” kararına giren raporda ise “Olayda kullanılan Baretta marka silah üzerinde parmak izi tespit edilemediği” belirtilmişti. Kriminal raporda ise Kadirova’nın elinde atış artıklarına rastlanmadığına işaret edilmiş ve olaydan 5 saat sonra yapılan ölü muayene işleminde de Kadirova’nın tahmini ölüm saatinin 3-36 saat öncesinde olabileceği ifade edilmişti.