Nadira Kadirova dosyasına ilişkin emniyetten açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbek vatandaşı Nadira Kadirova'ya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Soruşturma devam ediyor" denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Emniyet, 2 Mart 2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiği ölüme ilişkin “Soru önergesinde bahsi geçen olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/148242 soruşturma numarası ile tahkikat devam etmektedir” bilgisini verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde çalışan Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle 7 Ekim 2019 tarihinde Meclis’e soru önergesi verdi.

Oktay adına önergeyi yanıtlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 Mart 2020 tarihinde verdiği takipsizlik kararının aksine 22 Haziran 2020 tarihinde verdiği yanıtta soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Emniyet, yanıtta şu bilgiyi verdi:

“Kolluk kuvvetleri görevlerini, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi amacı ile kanunların kendisine verdiği yetkiye dayanarak, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak ifa etmekte olup adli makamların bilgisi ve talimatları doğrultusunda yerine getirmektedir. Soru önergesinde bahsi geçen olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/148242 soruşturma numarası ile tahkikat devam etmektedir.”

Ne olmuştu?

AKP’li Şirin Ünal’ın evinde çalışan Özbek Nadira Kadirova 23 Eylül 2019 tarihinde şüpheli şekilde ölmüştü. Kadirova’nın Ünal’ın silahıyla intihar ettiği açıklanmıştı. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığı 2 Mart 2020 tarihinde takipsizlik kararı vermiş, Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’nın yaptığı itiraz ise 7 Mayıs günü reddedilmişti.

Doğan “Olay yeri soruşturmasının yapılmamasının bir yaşam hakkı ihlali olduğunu” belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlandıklarını belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kadirova’nın ölümüne “intihar” diyerek, bu durumu şöyle açıklamıştı: “Kadirova'nın, Şirin Ünal'a ait silahı ve bir adet mermiyi dolap içerisinden alarak sakladığı, olay günü odasının kapısını kilitleyerek söz konusu silahı kalp üzerine dayayıp bir el atış yapmak suretiyle intihar ettiği… Kadirova'yı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır" tespitlerine yer verilmişti.”

Ankara Emiyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği ve “takipsizlik” kararına giren raporda ise “Olayda kullanılan Baretta marka silah üzerinde parmak izi tespit edilemediği” belirtilmişti. Kriminal raporda ise Kadirova’nın elinde atış artıklarına rastlanmadığına işaret edilmiş ve olaydan 5 saat sonra yapılan ölü muayene işleminde de Kadirova’nın tahmini ölüm saatinin 3-36 saat öncesinde olabileceği ifade edilmişti.