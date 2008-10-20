Emniyet Müdürü'nün oğlu intihar etti

Hatay'ın Erzin İlçesi'nde, babası Emniyet Müdürü olan ziraat mühendisi 29 yaşındaki İlker Tepe, işyerinde kalbine tek kurşun sıkarak yaşamına son verdi. Tepe'nin piyasaya 250 bin YTL borcu olduğu ileri sürüldü.



Bu sabah evli ve 1 çocuk babası İlker Tepe'nin Erzin'in Atatürk Caddesi'ndeki Botanik Çiçek Dünyası adlı işyerinde silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Tepe'nin cansız bedenini buldu. Cumhuriyet Savcısı ve adli tabip tarafından yapılan incelemede, Tepe'nin kalbinde tek kurşun yarası ve elinde tabanca bulundu. Olayı duyarak işyerine gelen Tepe'nin eşi Sultan Tepe ise ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi.



Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü Nihat Tepe'nin oğlu olduğu belirtilen Tepe'nin bankalara ve piyasalara 250 bin YTL borcu olduğu iddia edildi. Tepe'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

