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Emniyet Müdürü, Bayrampaşa'da polis kurşunuyla öldürülen saldırgan hakkında konuştu: İkna için 1 saat 15 dakika ikna için uğraşıldı

19 Ocak 2020 15:34

Bayrampaşa’da dün elindeki bıçakla bir kafeyi basan kişi polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık konu ile ilgili bugün İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la görüştüğünü ve Çalışkan'ın saldırganı ikna için 1 saat 15 dakika uğraşıldığını söylediğini aktardı

Işık, Emniyet Müdürü ile görüşmesini Twitter hesabından şöyle aktardı:  

"Az önce İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’la konuştum, Bayrampaşa’daki bıçaklı saldırganla ilgili 'Olay yeri raporuna göre 1 saat 15 dakika ikna için uğraşılıyor. Bunun üzerine biber gazı ve suyla müdahale ediliyor. Şahıs daha da saldırganlaşıp önce bir bekçiyi yaralıyor bıçakla, ardından polislere saldırınca olay yerindeki polisler ateş ediyor. Doktor raporunda vücuduna isabet eden kurşunların tamamı belinin altında, bir tane bel üstünde kurşun yok. Saldırganla ilgili araştırmalarımız sürüyor. Bir adamın muhtemelen madde kullanıp, elinde bıçakla, bavulla durduk yere bir kafeye girmesi normal bir şey değil' dedi."

TIKLAYIN - Bayrampaşa'da bıçaklı saldırgan polis kurşunuyla öldürüldü

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