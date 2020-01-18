Bayrampaşa'da bıçaklı saldırgan polis kurşunuyla öldürüldü

Bayrampaşa’da elindeki bıçakla bir kafeyi basan kişi polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul, Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde elindeki bıçakla bir kafeye giren Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bachhevanov, iddiaya göre içeridekileri rehin almaya çalıştı. Çevredekilerin polis ve itfaiye ekiplerine haber vermesiyle birlikte olay yerine polis geldi.

Görüntülerde Bachhevanov'un elindeki bıçakla polislere saldırmaya başladığı ve sonrasında polisler tarafından ateş açıldığı görülüyor.

Açılan ateş sonucu Bachhevanov olay yerinde yere yığılıyor.

Çevredekilerin "Tamam öldü, öldü" uyarısına rağmen polisin bir el daha ateş ettiği duyuluyor.

Vücuduna 7 mermi isabet ettiği öğrenilen Bachhevanov olay yerinde hayatını kaybetti.