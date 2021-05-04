Emniyet’in “görüntü çekemezsin” genelgesini 3 baro daha yargıya taşıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM)polislerin ses ve görüntü kayıtlarının alınamayacağına yönelik genelgesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu ve Avukat Hakları Grubu’nun ardından Mersin, Denizli ve Antalya Baroları da söz konusu genelgesi yargıya taşıdı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Mersin Barosu tarafından kamuoyunda tepki çeken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, toplumsal olaylarda polisin müdahalesinde ses ve görüntü kaydı alınmasına yönelik genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı. Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne verdiği 9 sayfalık dava dilekçesinde, gerekçeleri sıraladı, genelgenin açıkça hukuka aykırı olduğunu, telafisi imkansız zararların oluşmaması için yürütmeyi durdurma kararının verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Basına düşen görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır”

Bilgin Yeşilboğaz, iptalini talep ettikleri genelgeye göre genelgenin uygulanması durumunda telafisi imkânsız zararlar meydana gelebileceğine dikkat çekerek “Zira genelgenin yayımlanmasından hemen 4 gün sonra, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle polisin uyguladığı orantısız güç kötü muamele yasağının ihlali niteliğindedir. Basına düşen görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için yasanın aradığı her iki şart da dava konusu olayda mevcuttur” ifadesine yer verdi.

Denizli Barosu’ndan da dava

Denizli Barosu, Danıştay'a gönderdiği dava dilekçesinde genelgenin Anayasal ve yasal dayanağı olmadığına vurgu yapıldı. Denizli Barosu'ndan yapılan açıklamada; “T.C. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhinde, öncelikle yürütmenin durdurulması, yapılacak olan yargılama sonunda da iptal edilmesine karar verilmesi istemiyle Danıştay'da dava açılmıştır” denildi.

“Bu genelge faşizmin ayak sesleridir”

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan yaptığı açıklamada; “Bu genelge faşizmin ayak sesleridir. Tamamen yürürlükteki kanunlarımıza, en üst yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve uluslararası diğer sözleşmelere aykırıdır. En basitinden basının doğru haber alma ve bunu yayma hakkını elinden alıyorlar. Şiddete maruz kalan kişinin kendi adına şiddet gördüğünü ve orantısız güce maruz kaldığını ispat edebileceği tek argümanı olan görüntü kaydını engelleyerek suçu kaynağında örtbas ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Dava dilekçesinde genelgenin ‘Kanunsuz Emir' niteliğinde olduğu belirtilerek polis tarafından uygulanmasının yasal mevzuata aykırı olduğu kaydedildi.

Antalya Barosu da yargı yolunu tuttu

Öte yandan Antalya Barosu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “Ses ve görüntü alınması” konulu Genelgesiyle ilgili olarak, öncelikle yürütmenin durdurulması, yapılacak olan yargılama sonunda da iptal edilmesine karar verilmesi istemiyle Danıştay'da dava açtı.

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