Emniyet’in “görüntü çekemezsin” genelgesine üç ayrı dava

T24 Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, polislerin ses ve görüntü kayıtlarının alınamayacağına yönelik genelgesinin iptali istemiyle üç ayrı dava açıldı. Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu ve Avukat Hakları Grubu, açtıkları davalarda, her yurttaşın, suçu delillendirme ihtiyacı duyabileceğini, kamusal görev yapan polisin bu sıradaki eylemlerinin çekilmesinin, özel hayat gerekçesiyle engellenemeyeceği belirtildi.

Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu ve Avukat Hakları Grubu’nun Danıştay’da ayrı ayrı açtıkları davaların dilekçelerinde, genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi.

Avukat Hakları Grubu’nun dilekçesinde uluslararası sözleşmeler ve kanunlarla teminat altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin genelge ile ortadan kaldırılmaya çalışıldığı belirtildi. Dilekçede, genelge için “Toplum nezdinde infial yaratacak bir konu” denildi.

Ankara Barosu’nun dilekçesinde ise genelgenin savunmanın delil toplama haklarına müdahale içerdiği, hukuk devleti ilkesini zedelediği ve hukuksuz talimat niteliğinde olduğu kaydedildi.

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