Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesi Redhack tarafından çökertildi!

Kendilerini “kızıl hacker” olarak tanımlayan ve özellikle kamu kurumlarının resmi internet sayfalarını bir bir hack’leyen RedHack, son olarak dün sabah Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesini çökertti. Anonymous ise RedHack'e destek olmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sayfasını hack'ledi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen sanal saldırı sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesine erişim kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, RedHack’in saldırı düzenlediği ilk kurum değil. Hükümet ve devlet kuruluşlarını hedef alan grup, daha önce Başbakanlık başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar, TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri dahil birçok kuruma saldırıda bulundu.



Türk Telekom'u da hedef aldı



28 Nisan 2012 tarihinde gece saatlerinde Türkiye’nin birçok yerinde internetin kopmasıyla birlikte RedHack, olayı üstlenmişti. Ancak Türk Telekom’dan yapılan açıklamada olayın saldırıyla bir ilgisi bulunmadığı ve fiber altyapının yayılımı ve her noktaya ulaştırılmasına aracılık eden MPLS (Multi Protocol Label Switching) sisteminin kurulumu sırasında sorun çıktığına dikkat çekildi.



Twitter hesabı kapatıldı



Dışişleri Bakanlığı’nı hack’ledikten sonra bakanlığa “Oğlum bak git” mesajını gönderen RedHack’in çok geçmeden Twitter hesabı kapatıldı. Ancak çok geçmeden hacker grubu yeni bir hesap açtı ve kısa sürede yaklaşık 23 bin takipçiye ulaştı.



Redhack nasıl hack'liyor?



BTK: DDOS saldırısıyla siteleri hack'liyorlar



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Hürriyet'e yaptığı açıklamada hacker'ların DDOS saldırısını kullandığına dikkat çekildi ve şu sözlere yer verildi:

"DDOS saldırısı ile çok sayıda kaynaktan (PC, sunucu gibi) özel geliştirilmiş yazılımlarla çok sayıda paket hedef internet sitelerine gönderirilir. Sistem kaynaklarının tüketilmesi ve bu sayede sistemin cevap veremez duruma gelmesiyle hacker'lar amacına ulaşmış olur. BTK, saldırıların önüne geçmek için bilgisayarlara antivirüs yazılımlarının kurulması gerektiğini vurguladı. Trend Micro Akdeniz Ülkelerinden Sorumlu Güvenlik Danışmanı İnanç Ilgın ise hacker'ların kurumların zaafını tespit ederek saldırdığını, bu sebeple kurumlarda kullanılan hassas önemdeki verilere sahip sistemlerin güncel tutulmasının altını çizdi.



"Bilgisayarları zombiye çeviriyorlar"



Trend Micro Akdeniz Ülkelerinden Sorumlu Güvenlik Danışmanı İnanç Ilgın, RedHack’in kurumlara nasıl saldırdığını şöyle anlattı:

“Redhack, saldırı için iki yöntem kullanıyor. İlk olarak binlerce bilgisayara zararlı yazılım sızdırıyor. Bu şekilde bilgisayarların kontrolünü ele geçiriyor ve bilgisayarlar “zombiye” dönüşüyor. Binlerce bilgisayar aynı anda saldırınca internet sayfaları çökmeye başlıyor. İkinci yöntemde ise bu kez kurumların zaafları tespit ediliyor ve saldırı başlıyor.”

Ilgın, kurumlarda kullanılan hassas önemdeki verilere sahip sistemlerin güncel tutulmasının altını çizdi.