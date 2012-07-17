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Yaşam

Redhack-Anonymous el ele verdi, ÖSYM'yi çökertti

KPSS'deki kopya iddialarını protesto etmek amacıyla Anonymous'un da destek verdiği Redhack ÖSYM'nin internet sitesini çökertti

17 Temmuz 2012 12:32

Redhack, küresel siber korsanlık örgütü Anonymous'un desteğiyle ÖSYM'nin internet sitesini çökertti.

Redhack ve Anonymous’un bu sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği eylemlerde bir diğer hedef, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in internet sitesi melihgokcek.com oldu. Redhack, Twitter’daki İngilizce ve Türkçe hesaplarından düzenlediği siber eylemleri duyururken, Anonymous’a verdiği destek için teşekkür etti. “#OpSupportRedHack” operasyonuna verilen destek için tüm “Anonymous kardeşlerimize teşekkür ederiz” ifadesini kullanan Redhack, eylemlerinin nedenini de Twitter’dan açıkladı.

Örgütün attğı tweet’lerde, “ÖSYM sitesi KPSS yolsuzluklarını protesto etmek, RedHack'le dayanışmayı göstermek için Anonymous tarafından çökertildi” denildi. Melih Gökçek’i hedef alan eylem için ise İngilizce olarak, “Bizi tutuklatma sözü vermişti. Twitter’da 24 saatte şehri kim yönetiyor acaba?” denildi.

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RedhackAnonymousÖSYMKPSS

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