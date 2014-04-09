Emniyet, Dilan'ın vurulma görüntülerini sanık davasında gönderdi!

Emniyet, Ankara'daki Gezi eylemleri sırasında başından gaz kapsülüyle yaralanan Dilan Dursun soruşturmasına göndermediği görüntüleri, aynı göstericilerin sanık olarak yargılandığı davaya gönderdi.

Avukat Tonguç Cankurt’un uyarısı üzerine durumu fark eden savcılık, Emniyet’ten olay anına ilişkin gönderilmeyen görüntüleri talep etti. Emniyet yaklaşık 10 ay aradan sonra yeni görüntüleri soruşturma dosyasına göndermek zorunda kaldı. Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için vurulduğu yer olan Kızılay’da cenaze töreni yapılmak istenmişti. 16 Haziran 2013’te cenaze için bir araya gelen kalabalığa polis müdahale etmişti. Kurtuluş Kavşağı’nda Dilan Dursun isimli üniversite öğrencisi kafasına isabet eden biber gazı kapsülüyle yaralanmıştı. Uzun süre hastanede kalan Dilan Dursun’un şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında savcılık 24 Haziran 2013’te olay yerine ilişkin kamera kayıtlarının tamamını Emniyet’ten istedi. Emniyet, 8 Temmuz’da savcılığa bazı görüntüler gönderdi. Ancak görüntülerde Dilan’ın vurulduğu caddenin tamamını kaydeden ‘0199 No’lu MOBESE’nin’ kayıtları yer almadı. Dilan’ın vurulmasına ilişkin soruşturma devam ederken, savcılık cenaze törenine katılan 35 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan dava açtı.

Başka davada ortaya çıktı

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre Emniyet, Dilan’ın vurulmasına ilişkin soruşturmada göndermediği 0199 No’lu MOBESE’ye ait görüntüleri, Ankara 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına sundu. Bu davada savunma görevi yapan Avukat Tonguç Cankurt, söz konusu görüntülerin Dilan için sürdürülen soruşturmaya gönderilmediğini tespit etti. Avukat Cankurt savcılığa başvurarak, “Kolej Müdahale 0199 Nolu MOBESE” görüntülerini talep etmesini istedi. Bunun üzerine Savcı Ali Kuşçuoğlu, Emniyet’e yazı yazarak, “Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki Kolej Kavşak’ta bulunan Ankara-0199 numaralı ve Kızılay Kavşağı ile Kurtuluş Kavşak arasında kalan diğer kameralara ait görüntü kayıtlarının” gönderilmesi istedi. Emniyet ise 21 Şubat 2014’te savcılığa gönderdiği yazıda 0199 No’lu MOBESE kayıtlarının yanı sıra, daha önce gönderilmeyen yeni görüntüleri de iletti.

Jandarma inceleyecek

Savcılık gelen görüntüleri 19 Mart 2014’te incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderdi. Savcılık yazdığı talimat yazısında, “Müştekinin yaralanmasının eylemcilere yapılan müdahale esnasında polis memurları tarafından atılan gaz fişeğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilmesi, eğer tespit edilmiş ise gaz fişeğini atan polis memurunun ve içinde bulunduğu aracı teşhise olanak verecek şekilde görüntüsünün çıkarılması rica olunur” denildi.