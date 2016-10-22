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Kültür-Sanat

Emniyet: Bomba patlatılan dizilerde terör örgütlerine akıl veriliyor!

Dizilerdeki bu sahneler terör örgütlerine akıl vermek, halka korku salmaktan başka bir şeye hizmet etmez

22 Ekim 2016 19:01

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Arka Sokaklar ve Poyraz Karayel dizilerindeki otobüs içindeki canlı bomba patlatma sahnelerinden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün rahatsız olduğunu belirterek "Ankara’daki emniyet yetkililerinin bana ilettiği cümle aynen şu: 'İki dizideki bu sahneler, terör örgütlerine akıl vermek, halka korku salmaktan ve toplu taşıtları kullananları endişelendirmekten başka bir şeye hizmet etmez" dedi.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesinde Dizilerdeki Bombalar Emniyet'i Rahatsız Etti başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili kısım şöyle:

Ülkede olan bitenin, toplumun genelini ilgilendiren konuların dizilere de yansıması çok doğal... 

Güncel konuları işleyen dizilerden TRT 1’deki “Sevda Kuşun Kanadında” ile Show TV’deki “Cesur Yürek”te izledim senaristlerin FETÖ’cülere dair yazdıklarını...  

“Arka Sokaklar”ın geçen bölümündeki bombalı saldırı sahneleriyle “Poyraz Karayel”deki otobüs içindeki canlı bomba patlamasını izlemedim.  

Ancak iki dizideki bu sahnelerin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerini bir hayli rahatsız ettiğini biliyorum. Ankara’daki emniyet yetkililerinin bana ilettiği cümle aynen şu:  

“İki dizideki bu sahneler, terör örgütlerine akıl vermek, halka korku salmaktan ve toplu taşıtları kullananları endişelendirmekten başka bir şeye hizmet etmez.”  
Her zamankinden daha hassas bir dönemden geçiyor ülke...  
Üstüne üstlük OHAL var Türkiye’de...  

Umarım bundan böyle kanal yöneticileri, dizi yapımcıları ve senaristler, Emniyet yetkililerinin dile getirdiği yönüyle de bakarlar Türkiye’ye yıllardır ağır bedeller ödeten terör meselesine...

 

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