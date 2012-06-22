Emniyet amiri vekiline tecavüz gözaltısı

Afyonkarahisar’da Hocalar İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser E.İ. ve yanındaki 2 kişi, Hocalar Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire E.Ç.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

E.Ç., dün Hocalar İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser E.İ.’nin ve arkadaşları S.Ç. ile N.Ş.’nin, ilçenin hemen dışındaki bir alanda kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. E.Ç., şüphelilerin alkollü olduğunu ve kendisini dövdüğünü de öne sürdü. E.Ç.’nin şikayeti üzerine komiser E.İ., S.Ç. ve N.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Hocalar Emniyet Amirliği’ndeki sorgusu sürüyor.