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Yaşam

Emniyet amiri vekiline tecavüz gözaltısı

Afyon'da bir hemşirenin tecavüze uğradığını iddia etmesi üzerine emniyet amiri vekili gözaltına alındı

22 Haziran 2012 15:44

Afyonkarahisar’da Hocalar İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser E.İ. ve yanındaki 2 kişi, Hocalar Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire E.Ç.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

E.Ç., dün Hocalar İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser E.İ.’nin ve arkadaşları S.Ç. ile N.Ş.’nin, ilçenin hemen dışındaki bir alanda kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. E.Ç., şüphelilerin alkollü olduğunu ve kendisini dövdüğünü de öne sürdü. E.Ç.’nin şikayeti üzerine komiser E.İ., S.Ç. ve N.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Hocalar Emniyet Amirliği’ndeki sorgusu sürüyor.   

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