Emniyet alarmda; 4. "bombalı araç" aranıyor

Ankara’da 29 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrası olayı araştıran polis, saldırının kilit isimlerinden Kudbettin Onur’la bağlantısı bulunan Arap Yakut isimli bir kişinin olduğunu ortaya çıkardı. Yakut’un eylemi gerçekleştirenlere 4 araç sattığı belirlendi. Bu araçlardan üçünün Ankara, İstanbul ve Adana’daki eylemlerde kullanıldığı belirlenirken, bir araç ise aranıyor. Arap Yakut, önceki gün İstanbul’da yakalanarak Ankara’ya getirildi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre; Ankara’da TSK’ya ait servis araçlarına yönelik bombalı araç saldırısından sonra soruşturmaya başlayan polis, 34 HF 3100 plakalı VW Golf marka bir aracın peşine düştü. Ayrıca, il emniyet müdürlüklerine yazı gönderen Emniyet Genel Müdürlüğü, 42 PRS 60 plakalı aracın yakalanmasını istedi. EGM’nin yazısında çalıntı olan aracın içinde Suriye Gizli Servisi’yle bağlantılı iki YPG’linin bulunduğu ihbarının geldiği belirtildi.

Hasan Aysen ve Uğur Yüce ile birlikte gözaltına alınan Arap Yakut’un, 4 araç için eylemi gerçekleştirenlere ikiz plaka hazırladığı anlaşıldı. Bu araçlardan üçü, Ankara, İstanbul ve Adana’da örgüt tarafından eylemlerde kullanılırken, 4. aracın henüz bulunamaması polisi alarma geçirdi. İstanbul’daki aracın Sultanbeyli’de karakol önünde patladığı, Adana’da ise yol kenarında patlatıldığı ancak herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi.

Her yerde aranıyor

Şüpheli Yakut’un ikiz plaka hazırladığı 34 HF 3100 plakalı VW Golf marka aracın tüm ülke genelinde arandığı belirtildi. Söz konusu araçla ilgili Ankara’daki eylemin hemen ertesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi’nde uyarı yazısı gönderildiği ortaya çıktı. 18 Şubat’ta gönderilen yazıda, Ş.O. adlı şüphelinin, 9 Kasım 2015’te sahte plakalı ve sağ tamponu kırık 34 HF 3100 plakalı VW Golf marka aracı Diyarbakır’da öğretmenlik yapan B.Ç. ile birlikte İstanbul’a getirmiş olabileceği belirtildi. Yazıda, Ş.O. ve B.Ç.’nin 10 Kasım’da İstanbul’dan Diyarbakır’a döndükleri aracın İstanbul’da görüldüğü ve sansasyonel eylemlerde kullanılabileceğinin değerlendirildiği bilgisine yer verildi.

Arap Yakut’a ilgili emniyet birimlerine yönelik bombalı araç uyarısı yapıldığı ortaya çıktı. Yine, Ankara saldırısı sonrasında güvenlik birimlerine gönderilen başka bir yazıda Arap Yakut’un 06 GS 825 plakalı VW Transporter araçla eylem yapabileceği anlatıldı.

Araçta çocuk da olacak!

21 Şubat günü saat 22.00 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’nin bilgisayarına düşen bir elektronik postada yer alan bilgiler de polisi harekete geçirdi. Konya’dan çalınan 42 PRS 60 plakalı Clio marka aracın içinde Suriye Gizli Servisi El Muhaberat’la bağlantılı iki YPG’linin bulunduğu öne sürüldü. İhbarda, iki şüphelinin 3 aydır Konya Meram’da yaşadıkları ve birisinin adının Mustafa olduğu kaydedildi. Aynı ihbarda Ağrı’dan mühimmat yüklü bir aracın Ankara’ya geleceği ve içinde şüphe çekmemek amacıyla bir erkek bir kadın ve bir çocuğun bulunacağı belirtildi.