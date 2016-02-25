T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'yı kana bulayan bombalı araç, saldırının gerçekleştiği yere böyle giriş yapmış

Bombacının babası: Oğlumu PKK kamplarında aradım

25 Şubat 2016 10:08

Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği, askeri servis araçlarına yönelik saldırının faili Abdulbaki Sömer’in kullandığı bomba yüklü aracın olayın gerçekleştiği Merasim Sokak’a girdiği anı gösteren görüntü ortaya çıktı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; patlamadan 2 dakika önce anayolda görülen araç, Merasim Sokak’a sapıyor ve bir anda alev topuna dönüyor.

Aabdulbaki Sömer'in babası Musa Sömer yaptığı açıklamada, 2005’te kaybolan oğlunu bulmak için PKK kamplarını dolaştığını ancak kimsenin bilgi vermediğini söyledi.

Van’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde şüpheli sıfatıyla ifade veren baba Sömer, oğlunun 2005 yılı Eylül ayında Van Gürpınar ilçesi Tüzek köyündeki evlerinden ayrılarak Van Cumhuriyet Lisesi 2. sınıf kayıt yenileme işlemini yapmaya gittiğini ve bir daha haber alamadığını belirterek özetle şunları söyledi:

“Van’da karakola giderek oğlumun kayıp olduğunu bildirdim, kayıp kaydı oluşturuldu, o tarihten bugüne ise oğlumdan hiçbir haber alamadım. Patlamayla ilgili haberleri televizyondan izlerken saldırgan diye fotoğrafı gösterilen kişinin oğlum olduğunu teşhis ettim. Ailemizde örgütle bağlantısı olan hiç kimse yok. Abdulbaki birinci eşimden. Oğlumu bulmak için 4 defa gittiğim Kuzey Irak bölgesinde, her defasında örgütün farklı kamplarında olduğunu bildirdiler. Ben bu kamplara oğlumu bulur ve ikna edip geri getiririm umuduyla gittim.

Van’dan Silopi sınır kapısına otobüsle gitmiştim. Buradan Kuzey Irak’ta bulunan Dohuk iline servis araçlarıyla kendi pasaportumla geçtim. Dohuk’tan da ticari taksiye parasını ödeyerek 2008 yılında Haftanin, 2011 yılında Zap, 2013 yılında Gare ve 2014 yılında ise Metina’daki PKK kamplarına gittim. Kamp girişinde eli silahlı kişilerce durdurdular, kampa almadılar. Giriş noktalarında örgüt tarafından oluşturulmuş nizamiyedeki örgüt mensuplarına ulaştım.

 

 

Her seferinde örgütün başka başka alanlarındaki nizamiyelerine giderek oğlumu sordum. Hatırladığım kadarıyla bir defasında da Nevruz münasebetiyle ortak alanda toplanmış olan örgüt mensuplarının bulunduğu alanın nizamiyesine giderek oğlumun fotoğrafını gösterdim, tanıyıp tanımadıklarını sordum. Onlar da bana hiç görmediklerini söylediler.”Baba Musa Sömer’in 2005’te başvurusu üzerine intihar bombacısı Abdulbaki Sömer’in o tarihten bu yana emniyette kayıp çocuk olarak kaydı bulunduğu ve halen arandığı ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER

bombalı araçsaldırıgörüntüiki dakika öncesiankarabombalı araçmerasim sokak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24