Ankara'yı kana bulayan bombalı araç, saldırının gerçekleştiği yere böyle giriş yapmış

Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği, askeri servis araçlarına yönelik saldırının faili Abdulbaki Sömer’in kullandığı bomba yüklü aracın olayın gerçekleştiği Merasim Sokak’a girdiği anı gösteren görüntü ortaya çıktı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; patlamadan 2 dakika önce anayolda görülen araç, Merasim Sokak’a sapıyor ve bir anda alev topuna dönüyor.

Aabdulbaki Sömer'in babası Musa Sömer yaptığı açıklamada, 2005’te kaybolan oğlunu bulmak için PKK kamplarını dolaştığını ancak kimsenin bilgi vermediğini söyledi.

Van’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde şüpheli sıfatıyla ifade veren baba Sömer, oğlunun 2005 yılı Eylül ayında Van Gürpınar ilçesi Tüzek köyündeki evlerinden ayrılarak Van Cumhuriyet Lisesi 2. sınıf kayıt yenileme işlemini yapmaya gittiğini ve bir daha haber alamadığını belirterek özetle şunları söyledi:

“Van’da karakola giderek oğlumun kayıp olduğunu bildirdim, kayıp kaydı oluşturuldu, o tarihten bugüne ise oğlumdan hiçbir haber alamadım. Patlamayla ilgili haberleri televizyondan izlerken saldırgan diye fotoğrafı gösterilen kişinin oğlum olduğunu teşhis ettim. Ailemizde örgütle bağlantısı olan hiç kimse yok. Abdulbaki birinci eşimden. Oğlumu bulmak için 4 defa gittiğim Kuzey Irak bölgesinde, her defasında örgütün farklı kamplarında olduğunu bildirdiler. Ben bu kamplara oğlumu bulur ve ikna edip geri getiririm umuduyla gittim.

Van’dan Silopi sınır kapısına otobüsle gitmiştim. Buradan Kuzey Irak’ta bulunan Dohuk iline servis araçlarıyla kendi pasaportumla geçtim. Dohuk’tan da ticari taksiye parasını ödeyerek 2008 yılında Haftanin, 2011 yılında Zap, 2013 yılında Gare ve 2014 yılında ise Metina’daki PKK kamplarına gittim. Kamp girişinde eli silahlı kişilerce durdurdular, kampa almadılar. Giriş noktalarında örgüt tarafından oluşturulmuş nizamiyedeki örgüt mensuplarına ulaştım.

Her seferinde örgütün başka başka alanlarındaki nizamiyelerine giderek oğlumu sordum. Hatırladığım kadarıyla bir defasında da Nevruz münasebetiyle ortak alanda toplanmış olan örgüt mensuplarının bulunduğu alanın nizamiyesine giderek oğlumun fotoğrafını gösterdim, tanıyıp tanımadıklarını sordum. Onlar da bana hiç görmediklerini söylediler.”Baba Musa Sömer’in 2005’te başvurusu üzerine intihar bombacısı Abdulbaki Sömer’in o tarihten bu yana emniyette kayıp çocuk olarak kaydı bulunduğu ve halen arandığı ortaya çıkmıştı.