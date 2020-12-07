Emniyet açıkladı: Gercüş'teki cinsel taciz iddiasıyla ilgili 27 kişiye sosyal medya soruşturması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Batman'ın Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 erkeğin 15 yaşında bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır” denildi.

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