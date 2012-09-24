Emmy'nin galibi 'Homeland' ve 'Modern Family'

64. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye Drama dalında En İyi Dizi, Erkek Oyuncu ve Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan 'Homeland' damgasını vurdu.

Televizyonun Oscarları kabul edilen ödüllerde Drama dalında 'En İyi Dizi' Homeland oldu. 9 dalda aday olan dizi En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini de kazandı.

Komedi dalında Modern Family bir kez daha 'En İyi Dizi' seçildi. Bu kategoride En İyi Kadın Oyuncu ödülü 'Veep' ile Julia Louis-Dreyfus, En İyi Erkek Oyuncu ödülü 'Two and a Half Men' ile Jon Cryer'in oldu.

Mini Dizi dalında ise ödüllere Game Change damgasını vurdu. 12 dalda aday olan Game Change En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. Mini Dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu Hatfields & McCoys ile Kevin Costner seçildi.

Ödül töreninden önce gelenek olduğu üzere kırmızı halı seremonisi yapıldı. Ünlü isimler tören salonuna giderken, kırmızı halıda poz verdiler. Kırmızı Halı üzerinde adeta şıklık yarışı yaşandı.

İşte tüm ödüller:

Drama

En İyi Dizi: Homeland

En İyi Kadın Oyuncu: Claire Danes, Homeland

En İyi Erkek Oyuncu: Damian Lewis, Homeland

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Paul, Breaking Bad

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Maggie Smith, Downton Abbey

En İyi Yönetmen: Tim Van Patten, Boardwalk Empire

En İyi Senaryo: Alex Gansa, Howard Gordon & Gideon Raff, Homeland

Komedi

En İyi Dizi: Modern Family

En İyi Kadın Oyuncu: Julia Louis-Dreyfus, Veep

En İyi Erkek Oyuncu: Jon Cryer, Two and a Half Men

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Eric Stonestreet, Modern Family

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julie Bowen, Modern Family

En İyi Yönetmen: Steven Levitan, Modern Family

En İyi Senaryo: Louis C.K., Louie

TV filmi veya mini dizi

En İyi Dizi: Game Change

En İyi Kadın Oyuncu: Julianne Moore, Game Change

En İyi Erkek Oyuncu: Kevin Costner, Hatfields & McCoys

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tom Berenger, Hatfields & McCoys

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jessica Lange, American Horror Story

En İyi Yönetmen: Jay Roach, Game Change

En İyi Senaryo: Danny Strong, Game Change

Diğerleri

En İyi Reality Show: The Amazing Race

En İyi Variety Show: The Daily Show with Jon Stewart (ntvmnsbc)