Emmy'nin galibi 'Homeland' ve 'Modern Family'

64. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye Drama dalında En İyi Dizi, Erkek Oyuncu ve Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan 'Homeland' damgasını vurdu.
Televizyonun Oscarları kabul edilen ödüllerde Drama dalında 'En İyi Dizi' Homeland oldu. 9 dalda aday olan dizi En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini de kazandı.
Komedi dalında Modern Family bir kez daha 'En İyi Dizi' seçildi. Bu kategoride En İyi Kadın Oyuncu ödülü 'Veep' ile Julia Louis-Dreyfus, En İyi Erkek Oyuncu ödülü 'Two and a Half Men' ile Jon Cryer'in oldu.
Mini Dizi dalında ise ödüllere Game Change damgasını vurdu. 12 dalda aday olan Game Change En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. Mini Dizi dalında En İyi Erkek Oyuncu Hatfields & McCoys ile Kevin Costner seçildi.
Ödül töreninden önce gelenek olduğu üzere kırmızı halı seremonisi yapıldı. Ünlü isimler tören salonuna giderken, kırmızı halıda poz verdiler. Kırmızı Halı üzerinde adeta şıklık yarışı yaşandı.
İşte tüm ödüller:
Drama
En İyi Dizi: Homeland
En İyi Kadın Oyuncu: Claire Danes, Homeland
En İyi Erkek Oyuncu: Damian Lewis, Homeland
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Paul, Breaking Bad
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Maggie Smith, Downton Abbey
En İyi Yönetmen: Tim Van Patten, Boardwalk Empire
En İyi Senaryo: Alex Gansa, Howard Gordon & Gideon Raff, Homeland
Komedi
En İyi Dizi: Modern Family
En İyi Kadın Oyuncu: Julia Louis-Dreyfus, Veep
En İyi Erkek Oyuncu: Jon Cryer, Two and a Half Men
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Eric Stonestreet, Modern Family
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julie Bowen, Modern Family
En İyi Yönetmen: Steven Levitan, Modern Family
En İyi Senaryo: Louis C.K., Louie
TV filmi veya mini dizi
En İyi Dizi: Game Change
En İyi Kadın Oyuncu: Julianne Moore, Game Change
En İyi Erkek Oyuncu: Kevin Costner, Hatfields & McCoys
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tom Berenger, Hatfields & McCoys
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jessica Lange, American Horror Story
En İyi Yönetmen: Jay Roach, Game Change
En İyi Senaryo: Danny Strong, Game Change
Diğerleri
En İyi Reality Show: The Amazing Race
En İyi Variety Show: The Daily Show with Jon Stewart (ntvmnsbc)