Emmy ödüllü Euphoria 3. sezon onayını aldı

HBO'nun Emmy ödüllü dizisi “Euphoria” 3. sezon onayını aldı.

Emmy ödüllü lise şovu, geçen yıl yenilecek diziler arasında gösteriliyordu. Her hafta yarattığı sosyal medya etkisi, bunu neredeyse garantiye aldı.

İkinci sezonun 9 Ocak'taki ilk bölümü, bugüne kadar HBO ve HBO Max genelinde toplam 13,1 milyon izleyici topladı. Bu, 2019 yazındaki ilk sezon bölümlerinin çizdiği 6,6 milyon ortalama izleyici sayısına göre yüzde 100'lük bir artış anlamına geliyor. Ek olarak, ikinci sezon prömiyeri, Mayıs 2019'daki "Game of Thrones" finalinden bu yana en çok izlenen kablolu yayın bölümü oldu.

HBO Programlama Başkan Yardımcısı Francesca Orsi yaptığı açıklamada, "Sam, Zendaya ve 'Euphoria'nın tüm oyuncu kadrosu ve ekibi, ikinci sezonu olağanüstü zirvelere taşıyarak anlatı geleneğini ve biçimini zorlarken, çizgisini korudu. Bu son derece yetenekli ekiple çalışmaktan dolayı daha fazla onur duyamazdık ve 3. sezonda onlarla yolculuğumuza devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız." dedi.

Dizi, East Highland kasabasındaki arkadaş ve düşman çevresi arasında aşk ve kaybın baskılarıyla kafa karışıklıklarını dengelerken, bir yandan umut bulması ve hayatta kalması gereken 17 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Rue'yu (Zendaya) takip ediyor.

İkinci sezonda ayrıca, Hunter Schafer, Nika King, Colman Domingo, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid, Austin Abrams, Algee Smith ve Chloe Cherry yer alıyor.

Ron Leshem ve Daphna Levin'in aynı adlı İsrail mini dizisinden ilham alan “Euphoria”, Levinson tarafından yaratıldı, yazıldı, yönetildi ve baş yapımcı olarak A24 ile ortaklaşa üretildi. “Euphoria”nın ikinci sezon finali 27 Şubat'ta yayınlanacak.