Emmy Ödülleri tarihinde bir ilk; 'cinsiyetsiz' seçeneği geldi

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri’ne aday olacak oyuncular, 'cinsiyetsiz' seçeneğini kullanabilecek. Bu kişilerin belgelerinde aktör veya aktris değil 'oyuncu' ibaresi yer alacak.

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri tarihinde bir ilke imza atıldı.

19 Eylül’de gerçekleşecek 73. Emmy töreninden itibaren, ödüllere aday gösterilen oyunculara artık kadın ve erkek oyuncu kategorilerinin yanı sıra 'cinsiyetsiz' seçeneği de sunulacak.

Sputnik’te yer alan habere göre, bir ilk olacak bu uygulama ile, oyuncular adaylık sertifikalarında 'aktör' veya 'aktris' yerine cinsiyet belirtmeyen 'oyuncu' ibaresinin yer almasını tercih edebilecek.

Ayrıca, ödül kazanan oyuncular da heykelciklerine 'oyuncu' kelimesinin yazılmasını talep edebilecek.

Alınan bu karar, kadın ve erkek cinsiyetlerine dayalı oyunculuk sınıflandırmalarını ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkların kaldırılmasını amaçlıyor.

Emmy'de ikili cinsiyet kategorilerinin genişletilmesi talebi ilk olarak 2017'de Billions filminin oyuncusu Asia Kate Dillon'dan gelmişti.

'Cinsiyetsiz' olarak açılan ilk oyunculardan olan Dillon, akademiye yazdığı mektupta ödüllerde 'farklı kimliklere yer olmadığını' belirtmişti.

Karar, Emmy tarihi için ilk olsa da daha önce MTV ve TCA Ödülleri, adaylar için 'cinsiyetsiz' seçeneği sunmuştu.