Emmy Ödülleri, sahiplerini buldu; geceye The Crown ve Ted Lasso damga vurdu

73’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye damgasını, 11 dalda ödül alan The Crown ve Ted Lasso dizileri vurdu.
Emmy Ödülleri, Los Angeles’ta sahiplerini buldu. Pandemi önlemleriyle çoğunluğu uzaktan gerçekleştirilen geçen yılın aksine, bu yıl kırmızı halı hareketliydi.
Netflix dizEileri The Crown ve The Queen’s Gambit, 11’er ödül kazandı. Komedi dizilerinin yıldızı ise “Ted Lasso” oldu.
İşte öne çıkan kategorilerde ödüllerin sahipleri:
En Başarılı Dram Dizisi: The Crown-Netflix
En Başarılı Komedi Dizisi: Ted Lasso -Apple TV+
En Başarılı Mini Dizi: The Queen’s Gambit - Netflix
Mini Dizi, Film ya da Özel Dramda En İyi Senaryo: Michaela Coel- I May Destroy You
En İyi Yarışma: RuPaul’s Drag Race
En İyi Dram Erkek Oyuncusu: Josh O’Connor- The Crown
En İyi Dram Kadın Oyuncusu: Olivia Colman - The Crown
En İyi Komedi Erkek Oyuncusu: Jason Sudeikis -Ted Lasso
En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Jean Smart - Hacks
Mini Dizi ya da Filmde En İyi Erkek Oyuncu: Ewan McGregor -Halston
Mini Dizi ya da Filmde En İyi Kadın Oyuncu: Kate Winslet -Mare of Easttown
Dramda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Tobias Menzies- The Crown
Dramda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gillian Anderson - The Crown
Komedi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Brett Goldstein - Ted Lasso
Komedi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hannah Waddingham - Ted Lasso
Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Evan Peters - Mare of Easttown
Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julianne Nicholson - Mare of Easttown
En Başarılı Televizyon Dizisi: Dolly Parton’s Christmas on the Square (Netflix)