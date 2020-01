Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles'teki Microsoft Theater'da düzenlenen bu yılki törende en iyi diziler The Handmaid's Tale ve Big Little Lies seçildi. Gecede En İyi Komedi Dizisi Veep olurken, Saturday Night Live'ın yanı sıra John Oliver'in Last Week Tonight da ödüle layık görüldü.

The Handmaid's Tale geceden üç ödülle ayrıldı. Dizi, En İyi Drama Dizisi, rejisörü Reed Morano en iyi yönetmen ve Elisabeth Moss'a en iyi kadın oyuncu ödülünü getirdi.

Gecede dokuz ayrı kategoride en çok ödülü alan, siyasi hivic şovu Saturday Night Live oldu. Kate McKinnon ve Alec Baldwin Clinton ve Trump tiplemeleriyle en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazandı.

Trump her yerde

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Emmy Ödül gecesine ABD Başkanı Trump damgasını vurdu.

ABD televizyon ödülleri Emmy töreni ABD Başkanı Donald Trump'un bolca konu edildiği bir siyasi hiciv gösterisine dönüştü.

Ünlü sunucu Stephen Colbert, ödül gecesiyle ilgili yorumunda gecede her şov unsurun bir şekilde Trump'la bağlantılı olduğunu söyledi.

This Is Us dizisinin başrolündeki Sterling K Brown, 20 yıldır Emmy kazanan ilk Afrikalı Amerikalı oyuncu oldu.

En İyi Komedi dizisi başrolüyle ödül alan Afrika kökenli ABD'li bir diğer oyuncu Donald Glover da konuşmasında, ABD Başkanı'na teşekkür ederek Trump'ın tavırları sayesinde siyahların en çok baskı gören kesim olduğunu ve kendisinin de muhtemelen bu yüzden şu an bu ödüle layık görüldüğünü söyledi.

69. Emmy'nin kazanaları

En İyi Drama Dizisi: "The Handmaid's Tale"

En İyi Komedi Dizisi: "Veep"

En İyi Erkek Oyuncu (Drama Dizisi): Sterling K. Brown ("This Is Us")

En İyi Kadın Oyuncu (Drama Dizisi): Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama Dizisi): John Lithgow ("The Crown")

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama Dizisi) Ann Dowd ("The Handmaid's Tale")

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi): Donald Glover ("Atlanta")

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi): Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi): Alec Baldwin ("Saturday Night Live")

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi): Kate McKinnon ("Saturday Night Live")

En İyi Mini Dizi: "Big Little Lies"

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Riz Ahmed ("The Night Of")

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Nicole Kidman ("Big Little Lies")

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi): Laura Dern ("Big Little Lies")

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi ya da TV Filmi): Alexander Skarsgard ("Big Little Lies")

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/MK/HS