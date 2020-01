Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

HBO yapımı "Game of Thrones" dizisi toplam 12 ödüle layık görüldü. Drama dalında En İyi Dizi, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü "Game of Thrones" dizisine verildi.

"Game of Thrones", toplam 24 dalda ödüle aday gösterilmişti. Beşinci sezonu gösterilen dizi şimdiye kadar 83 kez aday gösterildi, 26 kez ödülün sahibi oldu.

'Olive Kitteridge'e En İyi Mini Dizi ödülü

Bir başka HBO yapımı olan "Veep" ise komedi dalında En İyi Dizi seçildi. Yine bir başka HBO yapımı olan "Olive Kitteridge" de En İyi Mini Dizi ödülünü kazandı. "Olive Kitteridge", sekiz ödüle birden layık görüldü. Gecenin öne çıkan yapımları böylece HBO imzasını taşıdı.

Jon Hamm nihayet ödülüne kavuştu

Yedi sezon sonunda son verilen "Mad Men" dizisinin başrol oyuncusu Jon Hamm, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. 44 yaşındaki oyuncu tam 16 kez aday gösterilmiş ama şimdiye kadar ödülü kazanamamıştı. "Mad Man" ilk üç yılında Emmy'leri toparlamış, ancak Hamm törenlerden hep eli boş dönmüştü.

Ödüllü ilk Afro-Amerikalı Viola Davis

Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü "How To Get Away with Murder" dizisindeki rolüyle Viola Davis'in oldu. 50 yaşındaki Viola Davis, bu ödüle layık görülen ilk Afro-Amerikalı oyuncu oldu. ABC yapımı dizi ikinci sezon için onay aldı.

Ödülünü transseksüellere adadı

Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu "Veep" dizisinde Selina Meyer'i canlandıran Julia Louis-Dreyfus, En İyi Erkek Oyuncu ödülü de "Transparent"daki rolüyle Jeffrey Tambor'ın oldu. Başarıyı ilerleyen yaşında yakalayan Jeffrey Tambor, "Transparent" dizisinde transseksüel Maura Pfefferman'ı canlandırıyor. Ödülünü tüm transseksüellere adayan Jeffrey Tambor, "Sabrınız, cesaretiniz ve hikâyeleriniz için teşekkürler" dedi.

Tambor ilk Emmy'sini elde ederken, Julia Louis-Dreyfus sanat hayatının 6'ncı Emmy ödülüyle evinin yolunu tuttu. 9 dalda aday gösterilen "Veep" dizisi bunların 6'sını ödüle dönüştürmeyi başardı.