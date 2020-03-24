Emmanuel Adebayor karantina altına alındı

Başakşehir'de de forma giyen şu an Paraguay'da Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ailesinin yanına gitmek isterken Benin'de karantina altına alındı. Yetkililer Adebayor’a 14 gün boyunca Benin’de kalacağını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Adabayor’un forma giydiği Olimpia kulübü de bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Emmanuel Adebayor ülkesine dönme kararı aldı. Hükûmet tarafından belirlenen karantina süresini tamamladı. Adebayor’a bu kararın riskli olduğunu aktarsak da bu dönemi ailesiyle birlikte geçirmesi gerektiği kararına vardık.” ifadeleri kullanıldı.