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Emma Chambers hayatını kaybetti

Aktris, The Vicar of Dibley adlı dizide Alice Tinker karakterine hayat verdi

26 Şubat 2018 11:47

İngiltere'de yayınlanan dünyaca ünlü komedi dizisi The Vicar of Dibley'de Alice Tinker karakterini canlandıran aktris Emma Chambers 53 yaşında yaşamını yitirdi.

Chambers İngiltere'de izlenme rekorları kıran çok sayıda yapımda başrol oynamıştı.

Yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre Chambers'ın ölümü doğal nedenlere dayanıyor.

Richard Curtis'in Julia Roberts'lı meşhur romantik komedi filmi Notting Hill'de (Aşk Engel Tanımaz) Honey rolüyle hafızalara kazınan aktris, 1994-2007 seneleri arasında BBC komedisi The Vicar of Dibley'de Alice Tinker karakterine hayat verdi.

 

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Emma ChambersThe Vicar of DibleyJulia RobertsAşk Engel tnaımazHoney

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