Emlakçılar, yüksek kiraların nedenini açıkladı

Uzmanlar, İstanbul’daki bu kira artışının nedenini bir anda başlayan kentsel dönüşüme, pandemiden dolayı kentten ayrılanların tekrar gelmesine ve yüz yüze eğitimin başlamasına bağlıyor. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerden olan Beşiktaş, Kadıköy, Fatih ve Avcılar’daki emlakçılar ise kira taleplerinin çok olduğu ama ellerinde boş dairenin olmadığını söylüyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, kira artışının en büyük nedeninin, 2020’de konut kredi kampanyaları ile konutların çoğunun satılması ile Korona’dan dolayı ise yeni konut yapımlarının yavaşlaması olduğunu söyledi. Akdoğan, pandemi koşulların getirdiği zorlukların maliyetler üzerindeki artışın konut üretimini yavaşlattığını söyleyerek “Böylece konut stoku tükendi ama talep devam ediyor. Bu da fiyatlara yansıdı. Talebe karşılık gelecek yeni konutlar yerine konulamadı” dedi.

Sahte ilanlar üzerinden kaparo alanlara dikkat

Kentsel dönüşümün artıştaki payını vurgulayan Akdoğan, “Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren yurttaşların ev arayışları oldu, kısıtlamaların kalkmasıyla yeni evlenenlerin de ev talebi oldu. Konut kredisi yüksek olunca insanlar ev kiralamayı tercih ediyor. Yüz yüze eğitimin başlamış olması da bir neden” diye konuştu. İlerleyen dönemlerde kiraların daha fazla artacağını zannetmediklerini belirten Akdoğan, şöyle devam etti:

“Artış yeni ev tutanlar için büyük bir handikap. Kirada olan kişi en fazla yıllık TÜFE endeksi kadar kirasına zam yapılabilir. Kiralık ev piyasası karaborsaya dönmüş durumda. Mağdur olanlar var. Sahte ilanlar üzerinden kapora parası alan kişiler de var.”

Kentsel dönüşüm, pandemi, geri dönen öğrenciler…

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa da kira artışının üç sebebinin olduğunu belirterek, “Birincisi, kentsel dönüşümün bir anda olması. İstanbul genelinde ortalama yedi bin bina bir anda yıkıldı. Kentsel dönüşümünden dolayı bu insanlar ev arayışına girdi. İki ve üçüncü neden ise pandemiden dolayı memleketine gidenler ile öğrencilerin geri dönmesi. Kentsel dönüşüm sonuçlanınca insanlar evine dönecek. İki yıl içerisinde bu artış tersine dönecek” diye konuştu.

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