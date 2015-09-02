'Emir'i, Kiev'de gözümün önünde öldürdüler; İstanbul'a geldim, ablasıyla Kiev'e döndüm, hâlâ kanlar içindeydi!'

Kiev’de boğazı kesilerek öldürülen Cevdet Emir Şaşmaz’ın 19 yaşındaki sevgilisi Vijdan Vatansever olay yerinde verdiği ifadeyi, tatbikatı ve mahkemede neler yaşandığını anlattı. Cinayetin ardından İstanbul'a döndüğünü ve Emir Şaşmaz'ın ablasıyla birlikte tekrardan Ukrayna'ya gittiğini anlatan Vatansever, cinayetin işlendiği eve vardıklarında, cesedin hala evde olduğunu söyledi.

Vatan gazetesinde Emre Eser'in haberine göre, manken Nazlı Hamarat’ın kocası prodüktör Cevdet Emir Şaşmaz’ın ölümünün ardından uzun süre konuşmayan sevgilisi Vijdan Vatansever, cinayetin ardından hemen İstanbul’a döndü ve Şaşmaz’ın ablası İlknur Şaşmaz ile tekrar Kiev’e giderek cinayetin işlendiği evi aradı. Konsolosluğa giden ikili, dağ evinin bulunması konusunda yardım istedi. Kısa sürede ormanlık alan içerisindeki evi bulan Vatansever polis ile birlikte eve gitti. Eve ulaştıklarında daha sonra kapının hiç açılmadığını gören Vatansever polisin isteği üzerine olay anını ceset başında tekrar anlattı.

'Katil, bize Emir’i Rus mafyası yüzünden öldürdüğünü söyledi'

Katilin evde bulunan kelepçeyle kendisinin ve arkadaşı Sevinç’in ellerini kelepçelemesi nedeniyle olayı sadece izlemekle yetindiklerini ifade eden Vatansever, başına gelenleri şöyle aktardı:

“Katilin onu neden öldürdüğünü bilmiyorum. O canavarın bize neden kelepçe takıp paraları gasp ettiğinden haberim yok. Bize Emir’i Rus mafyası yüzünden öldürdüğünü söyledi. Paraların yerini ona söylemedim. Nazlı’ya teslim etti. Bizi olay günü bir araçla alıp eve götürdükleri için tam olarak adresi hatırlamıyordum. Yol üzerinde aynı güzergahtaki hatırladığım noktaları takip ederek dağ evini bulduk. Polis kapı kapalı olduğu için ev sahibini çağırdı. Ev sahibi gelip kapıyı açtığında cesedin hala orada olduğunu ve kimsenin dokunmadığını gördük. Orada polis tüm yaşananları anlatmamı istedi. Daha sonra savcılığa geçtik. Ne gördüysem ne duyduysam anlattım. Tam 8 sayfalık bir ifade verdim.

'Kusarak ifade verdim'

Savcılıktaki ifademin ardından polis elime bir cetvel vererek kendimi katilin yerime koymamı ve bu şekilde en baştan tüm yaşananları anlatmamı istedi. Aynı anda bu ifadelerimi kayda aldılar. Bu şekilde sürekli tekrarlamamı istediler. Bazen anlatırken kusmaya başlıyordum baştan alıyorduk. Bu işlemlerin ardından mahkemeye sevkedildim. Mahkemede bir heyetin önüne çıktım. Burada İstanbul’dan Kiev’e geliş süreci ve cinayet anını ağlayarak anlattım. Hakim ve avukatlar benim halime ağlayacaklardı. Kimse benim samimiyetimden şüphe duymadı.

Herkes benim evli bir adamla birlikte olmamı eleştiriyor ancak ben Emir’i çok sevdim. Onda kendimi buldum. Emir her gün beni ilmek ilmek işledi. Ben asla kurye olmadım. Bana metresi diyorlar. Evet öyle olabilir ama çok sevdim, ona çok güvendim. O da aynı şekilde beni çok sevdi. Emir Nazlı ile bir yere gittiğinde benim de gizlice aynı ortama gelmemi isterdi. Onları sürekli takip ederdim. Emir bu durumdan Nazlı’nın haberinin olmasını istemezdi.

Ben reklam için para için bu şekilde davranmıyorum. Bu olaylardan sonra namaz kılmaya başladım. Ben yakında beden eğitimi öğretmeni olacağım. Evlenip yuva kuracağım çocuklarım olacak. Ben onunla asla parası için birlikte olmadım. Emir beraber olduğumuzda bana para harcatmıyordu. Bu para yemek mi? Nazlı tüm parayı alsın onun parasını arabasını ben nasıl alayım. Emir’den geriye bir tek yüzük kaldı. İsterse onu da vereyim. Nazlı’nın paralarına kimse dokunmadı. Ona İstanbul’a geldikten hemen sonra paraların bulunduğu banka kasasının anahtarını kendim teslim ettim.”