Emirgan sahil yolu açıldı

Emirgan sahil yolu çalışmasında sona gelindi. Proje kapsamında bisiklet ve yürüyüş yolu, balık tutma platformları ve 116 araçlık otopark cebi halkın kullanımına açıldı. Böylece İstanbul boğazı Emirgan bölümünde 8 metre daralırken, sahil yolu da 8 metre genişlemiş oldu.

DHA’nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen ve 700 metrelik bir bölümü kapsayan projede 2 metre genişliğinde bisiklet yolu, 6 metre genişliğinde ek yaya yürüme yolu bulunuyor. Projenin çevre düzenlemesi tamamlandığında 1550 m²’lik yeşil alana kavuşacak.

Çevrede bulunan bazı lokanta ve kafeteryalara otopark sağlamak için yapıldığı iddiasıyla zaman zaman eleştirilen projenin çalışmaları İBB tarafından 2014 yılı Mart ayında başlatılmış ve önce denize kazıklar çakılmış, ardından betonlama işlemine geçilerek beton platformlar oluşturulmuştu.

Küçük bir bölümde betonlama işleminin sürdüğü proje, önümüzdeki günlerde çevre düzenlemeleri de yapılarak tamamen bitirilecek. Proje ile birlikte İstanbul boğazı Emirgan bölümünde 8 metre daralırken, sahil yolu da 8 metre genişletildi.

Projede otomobiliyle gelen vatandaşlar için 116 araçlık otopark cebi yapılırken, balık tutan vatandaşlar da unutulmadı. Projede balık tutmak isteyen vatandaşlar için 30 metre uzunluğunda 3 adet balık tutma platformu bulunuyor. Böylece balıkçıların yürüyüş yapan ya da bisiklete binenleri rahatsız etmeden balık tutmaları amaçlanıyor. Proje kapsamında 11 bin 300 m² lik bir alan yeniden düzenlenmiş olacak.