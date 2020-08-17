Emirgan Korusu'nda çıkan yangına sebep olan işaret fişeğini atan kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda dün akşam çıkan yangına bir işaret fişeğinin neden olduğunu ve fişeği atan kişinin tespit edilip gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yangının çevreden atılan işaret fişeği sonucunda çıktığı, kamera kayıtları incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyenin Vahap Ç. olduğunun tespit edildiği ve Vahap Ç.'nin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emirgan Korusu'nda dün saat 21.30'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmüş ve polis soruşturma başlatmıştı.