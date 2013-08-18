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Eminönü’nde Müslüman Kardeşler’e destek eylemi

Mısır’daki askeri darbeyi protesto etmek için Eminönü’de toplanan bir grup, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye destek mesajı gönderdi

18 Ağustos 2013 00:20

 

Mısır'daki katliamı protesto etmek için çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine bir grup, Eminönü Meydanı'nda toplandı.

Mısır Dayanışma Platformu önderliğinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine gruptakiler, Eminönü Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk, Mısır, Filistin ve Suriye bayrakları ile Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları bulunan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.

"Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak", "Defol Sisi, yanındayız Mursi", "Darbeci firavunlar, döktükleri kanda boğulacak" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, zaman zaman da "İslami hareket engellenemez", "Her yer Mısır, her yer direniş", "İhvan'a selam, direnişe devam", "Şehit Esma yolun, yolumuz" şeklinde slogan attı.

Üzerinde "Rabia işareti" olan pankart açan katılımcılar, slogan atarken de bu işareti yaptı.

 

Dev ekranların olduğu bölgede haremlik selamlık uygulaması

 

Öte yandan, erkeklerin ve kadınların ayrı yerlerde durduğu alana kurulan dev ekrandan da Eminönü Meydanı'ndan görüntüler yansıtıldı.

Meydanda, zaman zaman "Mısır'daki zulüme 'dur' demek için bekliyoruz" şeklinde anonslar yapıldı.

Yoğun katılım olan eylemde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ile gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak konuşma yaptı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça "İstanbul'dan onurlu Mısır halkına selam" yazılı pankart açan gruptan bazı kişilerin üzerinde "Rabia işareti" olan tişört giydiği ve Mursi maskesi taktığı görüldü.

 

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