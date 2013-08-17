Arınç: Başbakan'ın 3 çocuk tavsiyesine katılmıyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İzmir’in Torbalı ilçesinde siyasetçi Ali Günaydın’ın oğlu ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül’ün danışmanı olan Selman Günaydın ve Elif Tülücü’nün nikah törenine katıldı. Arınç nikahta, “Ben Başbakanımızın 3 çocuk tavsiyelerine katılmıyorum. Çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler var. Ben sadece hayırlısı olsun diyorum” dedi.

Milliyet'in haberine göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Torbalı’nın tanınmış simalarından siyasetçi Ali Günaydın’ın oğlu ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül’ün danışmanı olan Selman Günaydın ve Elif Tülücü’nün Torbalı Metropolis Otel’de düzenlenen düğün törenine katıldı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un kıydığı nikah sonrasında çift, evlenme cüzdanını AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli’nin elinden aldı. Düğün merasimine İzmir milletvekilleri ve teşkilat üyeleri de katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Arınç, çifte mutluluklar dileyerek, aile olmanın önemine değindi. Uzun uğraşlar sonrasında bile hiç çocuk yapamayan ailelerin bulunduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Arınç, “Ben Başbakanımızın 3 çocuk tavsiyelerine katılmıyorum. Çok istemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler var. Ben sadece hayırlısı olsun diyorum” diye konuştu.

Düğün merasiminin ardından Torbalı’dan ayrılan Arınç, bir dizi programa katılmak üzere Manisa’ya hareket etti.